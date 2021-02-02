賣場「自助結帳區」空蕩蕩！人工結帳卻排爆　網點3問題：超難用

▲結帳示意圖 。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

為讓消費者購物結帳更便利快速，有不少通路業者已紛紛導入自助結帳機台，但有網友發現，雖然台灣很多賣場紛紛都設置自助結帳機，可是台灣民眾似乎不喜歡用自助結帳，每次都看到人工結帳的櫃檯排一堆人，自助結帳區都空蕩蕩。貼文一出後，引起許多網友熱議。

該名網友在PTT版上發文，國外很多大賣場都有設置自助結帳，就連零售店也有，還有半自助結帳的機台，店員先刷商品，之後再請客人投錢；台灣近幾年也慢慢引進自助結帳機，「連屈臣氏都有」，但卻沒什麼人再用，「新店有家屈臣氏原本也有自助結帳機台，但兩個月前撤掉說是因為沒人在用」，因此不禁好奇提問，「為什麼自助結帳機台那麼在台灣難推廣？」

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貼文一出後，不少網友都認為秤重的設計很難用，也沒有比較優惠，「沒比較便宜為何要自己結？東西少趕時間才選自助」、「你用了就知道，我去大賣場就是因為要買的東西比較多，自助結帳要先把『所有』東西放在台子上，物理上就做不到」、「現在只剩去加油站才自助，其他的又沒比較省」、「家樂福那個每次都是秤重出問題就無法結帳」。

▲不少人都覺得自助結帳的機器不好用。（圖／翻攝自PTT）

也有人表示，「沒有溫度，台灣人很講究人情味」、「因為會被刁民投訴，不然就是亂搞」、「老人家有些不會，然後這樣會很多人失業」、「家樂福的自助還有條碼掃不到的問題，要是沒店員協助就卡死了」、「送一盒紙盒鮮乳綁在一起機器就不給結帳了，結果還是店員來幫忙」、「機器冷冰冰，還是摸摸櫃檯小手溫暖多了」。

但也有不少人喜歡用自助結帳，「能自助就自助，自助都沒人排好爽」、「我去的大賣場大部分人都先選自動結帳了」、「超愛自助結帳，幹嘛去排隊人擠人」、「如果全聯有的話我一定用」、「沒有優惠但可以不用排隊啊，是多愛排隊」、「我超愛自助結帳，不用排隊很方便，然後還可以行動支付」。