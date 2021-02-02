春節要做人流管制　陳時中：下午和交通部開會！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

下週就是春節連假，但因國內新冠肺炎疫情未停，中央流行疫情指揮中心也將針對各大景點、遊樂園做人流管制的討論。指揮官陳時中表示，下午會跟交通部開會，但不管有沒有管制，還是要提醒大家口罩戴好、勤洗手。

針對過年人流管制，交通部長林佳龍今表示，交通部已有具體方案，如透過停車場車輛數目，控管人車數量，建立人潮警示系統，今日也將於指揮中心與其他單位討論。

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交通部預計針對人潮較多的風景區、交通要地，都有具體管制方式，如當停車場車輛達五成以上，就啟動管制，控制車輛進出，減少人潮群聚，也會透過高速公路交通資訊顯示版提醒旅客，哪些景區人潮已達一定數量，避免再前往。陳時中強調，總量管制或總量警示，會看交通部規劃，下午指揮中心會議討論。

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