竹聯堂主搞地下匯兌挑「人潮場合」面交　台商不敢清點秒損1500萬

▲竹聯幫陳姓堂主宣稱可以處理地下匯兌，但實則伺機用假鈔蒙混詐欺匯兌者。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局日前發現有林姓民眾在台灣透過地下匯兌要把1千5百萬台幣匯往韓國，但在韓國點收時發現裡面只有部分韓元是真鈔，其他根本就是假鈔，但因已透過台灣的朋友將1千5百萬新台幣交給對方，損失慘重，警方調查發現，詐騙集團首腦竟是竹聯幫堂主。

警方調查，34歲的陳姓男子，平時以竹聯幫天蠍堂堂主自居，找來35歲的劉姓小弟等人從事地下匯兌詐騙，還宣稱匯率比銀行還要低，台灣1名35歲的林姓男子要到韓國經商，為了省錢所以找上了陳姓堂主等人，雙方約定交易1千5百萬台幣等值的韓元。

▲男子透過地下匯兌走等值1千5百萬台幣的韓元，但卻在韓國面交收到假鈔。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓男子以為談妥後就飛往韓國準備面交，但沒想到在韓國時，陳男一方選擇在人潮眾多的地方面交，陳男一方派人攤出大把鈔票，林男因人多不敢當場數鈔，只能將錢帶回家清點，也同步通知台灣友人將新台幣1千5百萬交給陳男帶走。

但林男返家後，發現裡面只有幾張韓元是真鈔，其他完全都是假鈔，但台灣友人早已將錢交給陳姓堂主等人帶走，害得林姓男子相當無言，但礙於地下匯兌的不法行為，所以也不敢聲張報警。

警方原本查獲陳嫌等人涉及另起詐騙案，追查後發現原來林姓男子也在韓國受害，隨即展開追查，並在1月份陸續逮捕劉姓共犯等6人，但陳姓堂主則因聽到風聲後逃逸無蹤，警方也將持續追查陳姓堂主下落，並將劉姓共犯等人依照詐欺、洗錢防制法送辦。

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