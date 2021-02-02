拜登有意提名他任駐中大使！　芝加哥前市長「嗆辣出名」

▲ 伊曼紐爾是芝加哥首名猶太裔市長。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國政府正尋覓派駐世界各國首都的十幾名新任大使人選，料將在未來幾周內做出決定。3名知情人士透露，總統拜登（Joe Biden）有意提名前芝加哥市長伊曼紐爾（Rahm Emanuel）出任重要外交職位，即美國駐中國或駐日本大使。白宮、伊曼紐爾本人皆尚未對此發表評論。

現年61歲的伊曼紐爾是民主黨政界知名人物，在前總統歐巴馬時期曾任白宮幕僚長，以言詞犀利聞名，號稱「政治街頭霸王」，曾幾度與進步派民主黨人發生意見衝突。

2009年獲歐巴馬任命為幕僚長時，伊曼紐爾還只是一名民主黨議員。他在2011年離開白宮，競選芝加哥市長，此後擔任該職至2019年，決定不挑戰第三任期。據報他曾是拜登團隊的交通部長人選之一，但最終沒有被提名進入內閣。

事實上，美國政府過去也曾挑選頗有名氣的人物擔任駐北京及東京大使。歐巴馬執政時便在伊曼紐爾擔任幕僚長期間，起用共和黨籍的前猶他州州長洪博培（Jon Huntsman）為駐中大使。歐巴馬第二任期間，擁有長達35年參議員經歷的博卡斯（Max Baucus）擔任駐北京大使。川普政府時期，該職位由前任愛荷華州州長布蘭斯泰（Terry Branstad）接任。

CNBC報導，日本作為美國盟友，已經開始期待華府指派一名名聲響亮的人選擔任駐日大使，將其視為美國重視美日關係的象徵，例如歐巴馬第一任期的駐日大使卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy，前總統甘迺迪之女）。美國前副總統孟岱爾（Walter Mondale）曾在柯林頓政府時期擔任駐日大使；前白宮幕僚長貝克（Howard Baker）則是在小布希時期派駐東京。

另一名知情人士提到，伊曼紐爾也被提名擔任美國駐以色列大使，但可能性很低，因為自他擔任歐巴馬幕僚長時期便和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）關係緊張。

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