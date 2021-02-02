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罷免黃捷最後倒數！　王世堅驚吐「3個字」斷言結局

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者曾羿翔／綜合報導

高雄市議員黃捷罷免案將在6日進行投票，綠營北市議員王世堅就直接斷言結局是「不會過」，因為黃捷的市政表現算是認真，只因她質詢時翻白眼就要罷免，可見理由充分不夠。黃捷本人也針對遊行車隊布條出現「小婊」2字事件提出呼籲，各界表達訴求應用理性方式，而不是羞辱女性。

王世堅1日在廣播節目《POP搶先爆》上還說，黃捷當初質詢前高雄市長韓國瑜的那戰，就可以看出她的準備很充分，韓國瑜反而在當時準備不夠充分，表現沒到很好。王也指出，罷免和選舉都是人民至高無上的權利，但是罷免的理由要有正當性。據了解，王浩宇1月被罷免成功後，民進黨內部就開始憂心，決定力挺黃捷，立委許智傑、議員陳致中、張漢忠、陳慧文以及林智鴻等人就陪同黃捷站在街頭進行拜票，籲鳳山鄉親在6日當天要投不同意票。

▲▼高雄遊行布條驚見「婊子」！最後7天讓他超噁心　罷捷總部回應了。（圖／翻攝自臉書／全民拔菜總部）

▲高雄遊行布條驚見「小婊」2字。（圖／翻攝自臉書／全民拔菜總部）

罷捷團體則把握選前黃金周舉辦遊行活動，號召支持者讓鳳山車隊「貪食龍」再現，沒想到遊行車隊竟然出現不雅字眼，布條上頭的「小婊」2字近日就引起許多爭議。對此，黃捷本人就批評，不要羞辱女性。罷捷總部後來則表示，事先他們並不知情，希望社會大眾能有一致標準。台灣基進黨新聞部發言人張博洋則痛批罷捷人士「下限深不見底」，拜託大家一定要站出來捍衛民主社會的價值，用選票教育欠教育的人。

▼台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市議員王世堅2日受訪。（圖／記者袁茵攝）

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