黑人搭捷運被屁孩笑！丟1句「俗又有力」道地台語　內行認證夠本土

▲搭捷運遇屁孩，朋友一招反制。（示意圖／ETtoday資料照）



記者黃可昀／綜合報導

台灣是多元文化國家，可能身邊就有認識的新住民朋友，但面對不同種族，有些心態偏差的人還是會投以異樣眼光，甚至出言嘲笑。一名男子透露，他有位「非裔美籍」的朋友在台灣住了10幾年，台語、中文全都講得嚇嚇叫，昨天兩人一起搭捷運回家時，被身旁的屁孩嘲諷膚色，結果朋友下車前丟了一句超道地台語，當場展現了高招反擊。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，朋友雖然是黑人，但在台灣住了10幾年，日常對話可以國台語雙聲道切換，昨天出去喝酒狂歡時，在回程的捷運遇到2個屁孩在討論朋友膚色，甚至說出「吃巧克力會不會吃到手指」等歧視言論，但朋友聽到以後很大器地沒有回應，只是轉頭對原PO使了一個眼色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台語超溜的黑人朋友。（圖／翻攝自爆怨2公社）



這時朋友突然瞄到其中一名屁孩的褲頭拉鍊沒拉好，下車時就回頭撂了一句「少年A，你懶覺啊造出來啊」，那對屁孩瞬間表情僵掉，不由自主地露出崇拜又難以置信的神情，接著列車門緩緩關閉，還能透過玻璃窗見到屁孩仍愣在原地，實在是好笑又過癮。

網友留言，「結局真是愉快」、「等等，這句話有聲音」、「光是這句懶覺啊就夠本土了」、「現場看到的話，我一定會當場笑翻」、「光那個懶覺『阿』就知道你朋友臺灣話沒問題」、「你們講話一定都是幹開頭幹結尾」。