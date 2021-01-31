木耳台語怎麼說？她念「某密」被笑發音不標準...正解曝：沒說錯

▲木耳。（圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

木耳的營養價值很高，除了能防治心血管疾病，還能養顏美容、清腸、減肥等。一名女網友日前發文詢問，某天她與同事聊到木耳的台語時，驚覺大家都讀作「某膩」，唯獨她說「某密」，「你們都怎麼念？」貼文一出，立刻引發熱議，而事實上，這2個讀音都有收錄在教育部台灣閩南語常用詞辭典內。

這名女網友在「爆廢公社二館」上發文表示，她日前和同事討論到木耳的台語怎麼說，怎料所有人當中，竟只有她是說「某密」，其他人則都讀作「某膩」，雙方甚至還為此爭論了5分鐘；原PO本以為是南北讀法不同，但大家明明都是南部人，因此她就好奇，「木耳的台語你們都怎麼念？」

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貼文一出，多數網友都回應，「某（輕聲）膩啊！某密是哪個臭奶呆教你的」、「某膩」、「密是發音不標準」、「某膩，耳的台語發音是膩」、「某膩+1」、「全台不同地區的口音都不一樣，我們東部這也念某膩」、「屏東人，某膩」、「Bo̍k-ní」、「耳，就是發膩的音，台語的文言文發音」、「膩啦，馬耳東風你怎麼唸」；不過也有人站在原PO那邊，「我都說某密欸」、「屏東：猛密」、「某密，台南」。

事後，原PO也在貼文處更新，表示「『膩』大獲全勝」，僅有不到10個人讀作「密」，「然後我很不死心的回家問了我姊，她說密，姊夫說膩。」

根據「教育部台灣閩南語常用詞辭典」頁面指出，木耳的台語有3種音讀，分別是「bo̍k-ní」、「bo̍k-jí」和「bo̍k-mí」。因此，其實原PO和同事的讀法都沒有錯。