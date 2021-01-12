「酸辣湯」台語怎麼讀？　內行人給正解...網全傻了

▲酸辣湯示意圖。（圖／記者謝承恩攝）

記者黃心瑀／綜合報導

現代人在日常生活中用到台語的頻率較少，更常常因為聽不懂而鬧出不少烏龍。一名網友日前就在網路上發問，想要知道小吃店常見的「酸辣湯」，台語到底怎麼念，文章更意外地引起大家關注，沒想到正確答案一出，竟讓眾人頓時感到傻眼。

一名網友在「爆系知識家」發文提問，「請問大家，酸辣湯的台語怎麼念？」文章一出頓時引起不少人熱議，有人立即將腦中出現的念法寫出，「薟酸湯」、「ㄙㄣ ㄏㄧㄤ ㄊㄥ」、「膽刮森膽刮ㄏㄧㄢ欸ㄊㄥ」、「hiam-sng-thng，剛好前面的『酸辣』倒過來念『辣酸』」、「雜菜辣湯（台語）」、「我阿嬤說：賽喇湯」各式各樣的答案都出籠，但幾乎都沒有人能確定真正的念法。

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正當大家熱烈討論的時候，有網友提到「酸辣湯源自於四川，所以閩南語無法發音」、「用 『教育部』的【臺灣閩南語常用詞辭典】查詢，閩南語沒有酸辣湯這個詞」、「臺語沒有這個名詞都是直接講國語，如果要硬講你只能一個字一個字直翻了，酸，辣，湯，這樣ㄙ，ㄏ，ㄊ」。

綜合上述網友們的意見，因為「酸辣湯」是外來的單字，所以並沒有一個正確的台語說法，有網友就直言，酸辣湯的念法「就酸辣湯啊！跟甜不辣一樣也叫甜不辣啊！」、「這個沒台語啦！就跟麥當勞肯德基一樣直接講而已」、「只能硬翻譯了。台語人才沒有酸辣湯」。