Pinkoi x miffy主題店快閃台中！串連48品牌、180種聯名品跨海來台

▲Pinkoi x miffy主題店將快閃台中。（示意圖／Pinkoi提供）

記者林育綾／綜合報導

米菲兔粉絲暴動了！Pinkoi首度推出miffy期間限定主題店，將於2/26（五）到3/21（日）為期4週在台中快閃「與miffy一起賴在家」，70坪空間串連來自亞洲各地48家設計品牌，集結180種miffy聯名商品跨海來台，更設計豐富拍照景點、專屬IG濾鏡。

▲「Pinkoi x miffy主題店」將於2/26-3/21登場。（示意圖／Pinkoi提供）

此次「Pinkoi x miffy」快閃店串連48家設計品牌，集結180種聯名商品，包括居家擺飾系列、環保配件系列、科技配件系列，如繽紛收納凳、手繪掛畫、溫柔配色瓷器花瓶、食物袋、造型飲料杯套、電腦袋、平板保護套、耳機殼和手機殼等，更有活動限定贈禮。

▲▼「Pinkoi x miffy」快閃店串連48家設計品牌，集結180種聯名商品。（圖／Pinkoi提供）

「Pinkoi x miffy」快閃店

時間：2021.02.26（五） - 2021.03.21（日），每週五六日 09:30 – 18:30

地點：Zeller Coffee 2F（台中市南屯區大墩十一街154號）

▲7-ELEVEN推出寶可夢主題店。（圖／統一超商提供）

看好聯名商機！7-ELEVEN也與寶可夢公司共同推出「寶可夢主題店」於今（1）日登場，座落於台北板橋府中門市。店面設計由日本寶可夢公司親自操刀，以3D寶可夢結合卡牌為主題。店外柱子使用3D極巨化寶可夢圖像，讓粉絲在遠處一眼就能看到店鋪位置，入門兩側牆面及設置超大打卡牆，共有808隻寶可夢設計其中，滿足粉絲蒐集慾望。

▲▼7-ELEVEN寶可夢主題店。（圖／統一超商提供）

不僅如此，座位區桌子使用不同的寶可夢影子作為設計，並展示了歷代值得收藏的卡牌，椅子更是以不同的精靈球呈現，抬頭還能看見最強的寶可夢「無極汰那」。店內也引進了目前最熱門的Pokémon Ga-Olé及Switch機台，讓粉絲可以沈浸在寶可夢的世界當中。

▲▼7-ELEVEN寶可夢主題店。（圖／統一超商提供）

7-ELEVEN寶可夢主題店（府中門市）

新北市板橋區府中路82號

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