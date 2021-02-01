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小7寶可夢、史努比主題店超療癒！特色門市踩點　超商優惠一次看

▲▼7-ELEVEN寶可夢主題店（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN台北板橋府中門市「寶可夢主題店」登場。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN打造主題特色超商，推薦5個熱點邀民眾在春節踩點打卡一波，包括今（1）日登場的台北板橋寶可夢主題店，還有台南與高雄SNOOPY史努比主題店、台南首家COLD STONE複合店、南投清境「OPEN! 小瑞士花園」，此外也有春節、情人節限時優惠。

1、台北板橋寶可夢主題店

▲▼7-ELEVEN打造主題特色超商，同時推出春節、情人節優惠。（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN台北板橋府中門市「寶可夢主題店」登場。（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN打造主題特色超商，同時推出春節、情人節優惠。（圖／統一超商提供）

7-ELEVEN與寶可夢公司共同推出「寶可夢主題店」於今（1）日限定登場，門市設計由日本寶可夢公司親自操刀，以粉絲最愛的3D寶可夢結合卡牌為主題。店外柱子使用3D極巨化寶可夢圖像，讓粉絲在遠處一眼就能看到店鋪位置，入門兩側牆面及設置超大打卡牆，共有808隻寶可夢設計其中，滿足粉絲蒐集慾望。

▲▼7-ELEVEN寶可夢主題店（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN台北板橋府中門市「寶可夢主題店」登場。（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN寶可夢主題店（圖／統一超商提供）

不僅如此，座位區桌子使用不同的寶可夢影子作為設計，並展示了歷代值得收藏的卡牌，椅子更是以不同的精靈球呈現，抬頭還能看見最強的寶可夢「無極汰那」。店內更引進了目前最熱門的Pokémon Ga-Olé及Switch機台，讓粉絲可以沈浸在寶可夢的世界當中。 

7-ELEVEN寶可夢主題店：府中門市（新北市板橋區府中路82號） 

▲▼7-ELEVEN寶可夢主題店（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN台北板橋府中門市「寶可夢主題店」登場。（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN寶可夢主題店（圖／統一超商提供）

2、台南、高雄史努比主題店

另外還有台南首家「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」坐落台南中西區，為了支持在地棒球文化傳承，並呼應台南為棒球發展重鎮，門市整體設計特別使用棒球主題風格。最特別的是休憩用餐區，一進門就能看到史努比努力接球搭配world champion字眼的立體造型天花板，展示櫃則採用計分板結合PEANUTS內的棒球漫畫作為夾層，店內牆面甚至貨架區天花板，全部都是史努比運動風格設計。

▲▼7-ELEVEN打造主題特色超商，同時推出春節、情人節優惠。（圖／統一超商提供）

▲台南首家「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」門市整體設計特別使用棒球主題風格。（圖／統一超商提供）

而SNOOPY史努比聯名店也將進駐高雄市區，預計在2月6日開幕，店舖設計大量使用花生漫畫(PEANUTS)歷年來的經典素材，騎樓使用史努比以及胡士托的立體造型天花板外，也運用1950到1990年各個年代表來做為天花造型燈板。

▲▼7-ELEVEN打造主題特色超商，同時推出春節、情人節優惠。（圖／統一超商提供）

▲台南首家「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」。（圖／統一超商提供）

店外更設置高達300公分以上超壯觀的大型史努比LED牆，入門後緊接著就是休憩區，使用經典黃色巴士校車圖素，椅背則採用史努比與他的好朋友們一起呈現，讓粉絲坐在裡面猶如真的坐在校車內，帶出童年回憶。除設計風格吸睛外，商品結構更整合超商、美妝、博客來、現烤烘培、糖果屋⋯等複合店型，讓到訪民眾享受豐富多元的消費體驗。 

台南SNOOPY史努比主題店：7-ELEVEN康樂門市（台南市中西區安海里康樂街223號） 

高雄SNOOPY史努比主題店：7-ELEVEN瑞賢門市（高雄市新興區民族二路90號） 

3、台南首家歐風COLD STONE複合店

▲▼台南首家7-ELEVEN X COLD STONE複合店：7-ELEVEN奇美博門市。（圖／統一超商提供）

▲台南首家7-ELEVEN X COLD STONE複合店。（圖／統一超商提供）

喜歡歐風的粉絲，可以造訪台南首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」，選定在富有藝術氣息的台南奇美博物館內，整體設計搭配博物館建物歐式風格，以簡約的古典元素加入線燈的現代手法，櫃檯區後方以圓頂輸出設計，與博物館正面入口的高聳圓頂造型設計相呼應，襯托出館內典藏寶物宮殿的華麗，猶如身處在歐洲宮殿中。商品結構結合超商、K∙Seren (美妝)、精品咖啡、現打啤酒、菓子屋，還有最新導入的COLD STONE冰品業態，適合民眾參觀展覽後就近休息。

台南首家COLD STONE複合店：7-ELEVEN奇美博門市（台南市文華路二段66號）

4、小瑞士花園、海拔最高門市

▲▼7-ELEVEN打造主題特色超商，同時推出春節、情人節優惠。（圖／統一超商提供）

▲南投清境小瑞士商場在2021年以新風貌呈現，打造獨一無二的「OPEN! 小瑞士花園」將於2月5日開幕（圖／統一超商提供）

除特色門市外，統一超商經營的南投清境小瑞士商場在2021年以新風貌呈現，並打造獨一無二的「OPEN! 小瑞士花園」將於2月5日開幕。園區設計以人氣大明星OPEN!家族搭配歐式風格主題，特別設計全球唯一以OPEN小將及LOCK小醬為造型的超大「植物迷宮」。園區內更有許多以OPEN!家族FRP大型公仔、造型彩繪人孔蓋，並設置有樂園專屬的紀念章。

▲▼7-ELEVEN打造主題特色超商，同時推出春節、情人節優惠。（圖／統一超商提供）

▲入口首創高達3.5公尺的巨型OPEN小將綿羊造型公仔。（圖／統一超商提供）

還有以OPEN家族造景、海拔最高的7-ELEVEN清境門市，商場內更設置綿羊造型的OPEN家族融入各項設施中，入口首創高達3.5公尺的巨型OPEN小將綿羊造型公仔，瞭望台還有造型椅。

南投清境「OPEN! 小瑞士花園」、7-ELEVEN清境門市：（南投縣仁愛鄉定遠新村26之1號）

超商春節優惠

7-ELEVEN的OPEN POINT行動隨時取推出「開運飲品好運犇來」優惠，2月10日起至2月12日連續3天，指定飲品組合只要888元。包括CITY TEA現萃茶熱四季春青茶35杯888元、CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶20杯888元，另有糖果、零食商品組合優惠。

▲▼7-ELEVEN打造主題特色超商，同時推出春節、情人節優惠。（圖／統一超商提供）

由於春節期間適逢情人節，OPEN POINT行動隨時取在2月14日起至2月16日連續3天，還推出「情人節快樂」優惠，包括指定CITY 系列飲品祭出77、99、520元等優惠組合，還有限定巧克力、蜂蜜水等商品超值優惠。

▲▼全家便利商店春節優惠（圖／全家提供）

▲全家便利商店春節優惠。（圖／全家提供）

另外全家便利商店今年與台灣財神開基祖廟——北港武德宮合作，推出主食、輕食、麵包等7款全新招財鮮食，特別使用應景食材推出「大口黃金和牛堡」、「開運和牛堡」、「四星報喜紅燒牛肉麵」等，麵包則主打鹹口味，選用日本九鬼金胡麻拌入鮪魚，符合春節氛圍命名為「金魚滿堂胡麻鮪魚滿餡」、「極慶有魚胡麻鮪魚鬆餅」，即日起至2/23凡全家會員購買指定招財鮮食任一項，即可參加抽獎，頭獎為價值15,000元的「財神祖廟純金金元寶」。

▲▼全家便利商店春節優惠（圖／全家提供）

▲全家便利商店今年與北港武德宮合作，推出主食、輕食、麵包等7款全新招財鮮食。（圖／全家提供）

全家同時為慶祝會員數突破1,300萬，即日起至2/16於「真好玩遊樂園」完成指定任務，就可參加抽獎活動，祭出iPhone 12、SWITCH、除濕機、電烤箱、蒸烤盤、藍芽耳機等多樣驚喜好禮，讓會員玩好玩滿。

▲▼全家便利商店春節優惠（圖／全家提供）

▲即日起至2/16於「真好玩遊樂園」完成指定任務，就可參加抽獎活動。（圖／全家提供）

因應春節再加碼，即日起起至2/23推出「牛來運骰」活動，使用會員點數1,000點就可與線上玩家比賽PK玩骰子遊戲，採連勝制贏越多獎越大，最高可獲得購物金100元、會員點數100萬點等超值獎品，更可以邀請LINE好友對戰。

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