劍指反萊豬？　藍委爆：蔡政府擬修法禁公務員參與公投

▲藍委爆：蔡政府擬修法禁公務員參與公投。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨自1月9日起推動「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投案第二階段連署，截至1日為止，「反萊豬」公投案連署已達40萬4,537份，「公投綁大選」公投案目前也有40萬648份。不過，國民黨立委李貴敏爆料，蔡政府擬修法限制公務人員參與公投，不讓直接民意發聲。

李貴敏表示，考試院和銓敘部蠢蠢欲動，打算修正《公務人員行政中立法》，以限制公務人員參與公投案件，「真不知道，在野時期把公投當做神主牌的民進黨，為什麼在執政後視公投如洪水猛獸？還想盡辦法打壓，好讓公投辦不成？」

李貴敏指出，目前「反萊豬、拚公投」雙公投連署獲得基層民眾廣泛支持，民意怒火即將燒到民進黨身上，銓敘部急著拋修法風向球，不過就是打著行政中立的招牌，用來恫嚇公務人員，或藉此暗示對公投的杯葛，暗示公務人員不能對公投表態？

李貴敏說，正值敏感時機，許多公投案都已在進行連署，銓敘部卻大喇喇的在此時出手，殊不知在公投案進行中討論公投之參與就已經「不中立」，其企圖把公投鳥籠縮小，以避免直接民意，更是司馬昭之心。

依2019年修正後的《公投法》，今年8月28日將舉辦首次公投，反萊豬等案來勢洶洶，考試院將研擬修正《公務人員行政中立法》，規定公務人員不得在上班時間及辦公場所推動公投案，草案預計今年上半年完成後送交立法院審議。

對於此項修法案，銓敘部表示，本案於上屆考試院卸任前就納入109年立法計畫中，因此與個別公投案無關，並無對針對性；另本案目前仍在考試院研商程序中，並持續與各界交換意見，亦無既定的修法時間表。報導內容洵屬誤解，特此澄清。