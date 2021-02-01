狂偷太陽能電纜線...屏東男家「全是贓物」！被逮後下場慘了

▲屏東男子犯下多起竊案。（圖／記者陳崑福翻攝。下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名李姓男子涉嫌偷竊電纜線，經警方鎖定後，持搜索票到其住處進行搜索，果真在其住處內起獲打大量電纜線，而警方訊後也依法將其移送法辦，目前李男已被聲押獲准，至於贓物流向，目前警方仍持續追查當中。

屏東內埔分局偵查隊指出，近年來綠能興起，其中太陽能發電更是政府推廣的綠能項目之一，而太陽能發電場地多為偏僻地區，也因此成為宵小覬覦的目標。內埔警日前接獲民眾報案，所經營太陽能發電系統的電纜線遭竊，損失約4萬餘元，警方獲報後即成立監視器調閱小組全力查緝。

警方歷經月餘的查緝後，鎖定李嫌，並向屏東地方法院聲請核准搜索票，於1月30日上午將李男逮捕到案，並於其住處起獲搭批太陽能發電之電纜線、油壓剪等做案工具一批。此外，警方初步清查後發現，李嫌還涉及多起竊案，因此提醒民眾，近期若有物品遭竊，可與警方連繫以利清查。

對此，警方訊後，依竊盜罪、持有贓物罪嫌將李男移送屏東地檢署並聲押獲准。另外，警方也呼籲，年關將近、宵小蠢動，建議太陽能發電業者可自行加裝監視器、斷電警示系統、夜間照明等防竊設施，並呼籲民眾要提升自我的防竊、防搶意識，以避免成為歹徒下手的目標。

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