傳彭斯考慮加入2024總統混戰！　幾周內將搶先籌組「募款委員會」

▲美國前任副總統彭斯（Mike Pence）傳將在幾周之內籌組政治委員會。（圖／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國前副總統彭斯（Mike Pence）卸任回到家鄉印第安納州之後，行蹤相當低調，先前還傳出名下無產的他淪落到四處借住親友家。據外媒消息透露，彭斯正在籌組一個可募款的政治委員會，最快將在未來幾周之內公開宣布此一計畫，同時也有消息指出，彭斯可能會選擇加入2024年的總統競選。

綜合美媒NBC與《商業內幕》報導，有消息人士匿名指出，彭斯即將籌組一個政治委員會，而組織性質將歸在美國國內稅收法的501(c)4條款，該非營利組織未來可以透過募款購買廣告等方式參與政治，但不得超過總資金的50%。

報導指出，彭斯預計能透過政治委員會，與共和黨捐款人保持重要關係，有益於未來的競選活動，此舉也表明，彭斯結束了在川普政府的職務之後，仍打算留在政壇中繼續發揮重要作用。據悉，彭斯正在考慮參加2024的美國總統大選。

報導認為，彭斯將強化他一貫的「保守哲學」，成立政治委員會就是一個證明，因為501(c)4類型的非營利組織可以參與政治，卻不允許加入競選，匿名捐款者的數百萬美元募款也能讓彭斯擁有立足點，預計要到2022年中期選舉之後他才會公開宣布未來的競選計畫。知情人士說，「他還有很長的路要走。」