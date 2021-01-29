男友「吵著跟尾牙」！她拒絕後爆氣大吵...網勸：分手會很尷尬

▲兩人後來大吵了一架。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

年末疫情未散讓不少公司取消尾牙，不過也有些公司體恤員工一年辛勞決定舉辦小場次，也讓員工能在年末吃吃喝喝，聯絡部門感情。一名女網友表示，公司近日要舉辦尾牙，男友吵著跟去，她覺得沒必要拒絕後兩人大吵，讓她忍不住想問「尾牙該不該帶男友來？」

一名女網友在PTT womentalk以「尾牙該不該帶男友來？」為題發文，表示男友很想跟她一起去吃公司尾牙，因為公司有硬性規定不能讓另一半來，也有同事要帶，問過老闆也OK，但她覺得沒必要就婉拒了，「結果他說：我公司員工旅遊都有帶你去呀！尾牙還好吧？這幾天和他卡在這個問題邊上有點僵，好奇大家公司尾牙的時候會帶男朋友來嗎？」

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▲公司雖沒有硬性規定，但女網友覺得男友還是不要來參加。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



PO文一出引網友熱議，「所以員工旅遊多帶人要自費嗎? 尾牙多帶人要自費嗎?」、「旅遊創造回憶, 吃個飯要創造什麼回憶?」、「尾牙這種應酬飯，吃一吃獎抽完立馬閃人，根本不想久待」、「我是覺得很怪 除非公司的人都跟他很熟 才會帶」、「尾牙男友參一腳，是以為婚禮吃飯嗎？」、「尾牙的意義知道嗎？老闆宴請員工慰勞一年的辛勞...妳男友是員工嗎」。

有網友表示，帶男友去很可能變成同事八卦焦點，「同事帶過男友，第二年被問妳男友怎麼沒來？結果已分手」、「帶不帶不只是老闆同不同意，也衡量自己跟同事關係」、「帶過來只會增加閒言閒語」、「今天帶他去，萬一明年男友換人時，會不方便」。也有人認為原PO男友動機不單純，「要結婚就帶順便炸」、「全部都不認識很尷尬，明顯去蹭飯的」、「他484只是想宣示主權」。

▲有網友表示，帶男友去很可能變成同事八卦焦點。（示意圖／pixabay）

不少人也遇過吃尾牙時遇到同事攜伴或請人代打，「遇過爆桌還帶老公來，還急著打包的白目」、「大公司尾牙攜伴很常見，小時候跟著爸爸吃過公司尾牙」、「同事有事不能吃尾牙，叫他小孩來吃，高中生跟一群叔叔阿姨一起吃，我覺得很奇葩」、「朋友在某3D列印廠，攜另一半或二等親內還會多發獎金...」。

還有網友瀟灑表示只是吃頓飯沒有關係，「看工作性質吧！如果是業務性質通常可以」、「尾牙攜伴很常見吧！科技大廠還會鼓勵帶伴」、「公司尾牙如果桌位沒滿的話，老闆會開放攜伴，沒坐滿老闆也覺得浪費」、「老闆娘主動要請我問我男友要不要去，他願意去當然就去嘍」。