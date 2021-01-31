影／5歲童蹲地玩耍…被休旅車駕駛「踩油門輾過」！當場趴地不起

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

印尼雅加達西區28日下午一名5歲男童蹲在地上玩耍，與友人一同享受雨天樂趣，沒想到停在一旁的休旅車離開時並沒有發現男童的嬌小身影，直接駕車輾壓，導致孩子胸部、手臂、腿部受傷，目前正在醫院治療當中。

椰子網雅加達報導，事發於雅加達西區的肯邦安區，當時該名男童和2名友人在一條狹窄小路上玩耍，父母並沒有陪在身旁，一旁則停著一輛小貨車及一輛休旅車。沒想到，正當駕駛休旅車的男子準備開車離去時，意外就此發生。

▲5歲男童當時正蹲在地上玩耍。（圖／翻攝自YouTube）

依據監視器畫面，在休旅車緩緩前進的同時，其中1名孩子先行跑開，留下站在一旁的藍衣男孩及蹲在地上的5歲男童。只不過，駕駛似乎沒有注意蹲在地上的孩子，在前輪撞到男童後，一度停了下來，隨後突然猛踩油門，直接輾過孩子，可見車身明顯上下晃動，讓他緊急停車下來查看狀況，但當時趴在地上的男童似乎已經無法站起。

當地警察交通部門負責人普爾旺塔（Purwanta）坦言，該名駕駛是因為不小心才導致這起事件，目前已被拘留。依據印尼交通法規，他可能因過失駕駛面臨最高6年有期徒刑。

據了解，該名5歲男童的胸部、手臂、腿部均受傷，現已接受手術，目前正在醫院持續接受治療，但儘管術後情況穩定，身體狀況仍然相當虛弱。

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