是幽浮？客機3.5萬呎高空驚見「不明發光物」　機長直擊影片曝光

#BREAKING: #PIA pilots spotted a #UFO above their jet in the skies of #Karachi having a mysterious outlook and shinning light coming out from the center of it. Check this out @nickpopemod - I've interviewed an Air force #PAF officer on the topic. Would love your comments too. pic.twitter.com/2VOpxe8iQw — Zain Khan (@ZKhanOfficial) January 27, 2021

記者張方瑀／編譯

外太空有人類還沒探索到的未知，就連外星人、幽浮的存在與否，也都眾說紛紜。不過，巴基斯坦國際航空證實，該航空一架國內航班在天空中發現「閃閃發光」的不明飛行物體，此事引發軒然大波，機長也在推特曝光當時的影片。

根據《Geo News》報導，巴基斯坦國際航空公司（PIA）30日證實，該航空一架23日從拉合爾（Lahore）飛往克拉蚩（Karachi）的航班，飛行在3.5萬英尺的高空中時，目擊到一個「閃閃發光」的不明飛行物體在天空盤旋，周圍還疑似噴出氣體。機長也在推特曝光這段影片，「雖然周圍有陽光照射，但這個物體還是不段散發光芒。」

Pakistan International Airlines (PIA) pilots have spotted and unidentified flying object (UFO) flying at 35,000 feet above Karachi.

The flight crew immediately started filming the object and after landing found that similar sightings had been reported in the past across the world pic.twitter.com/jvu8UI5BUh — Fa’had(@fahadmirza54) January 27, 2021

機長認為，這個不明物體可能是國際太空站，或者是人造衛星；不過巴基斯坦國際航空發言人表示，這確實不是尋常的物體，目前要確實判定是何物也為時過早，相關部門會盡快進行調查。

許多網友看到影片後也紛紛開始猜測，「可能是月亮」、「這樣應該是某種戰鬥機，像是無人機的類型」、「看它的形狀也有機會是隕石」、「是國際航空站的機率很大，太陽照射會讓太空站看起來更亮」。

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