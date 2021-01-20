中巴研發「梟龍戰機」有新買家　亞塞拜然10年訂購21架

▲亞塞拜然傳出有意軍購中巴合作研發的梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

去年外高加索戰爭的戰勝國亞塞拜然，傳出有意購買中國與巴基斯坦合作研發的「梟龍戰機」（ JF-17），將在未來10年訂購21架，如果雙方達成共識，亞塞拜然將成為繼緬甸、奈及利亞之後第三個軍購梟龍戰機的國家。

綜合陸媒報導， 亞塞拜然這次想向巴基斯坦購買的是梟龍的第三代戰機，是該戰機目前最新的一代，名為梟龍Block3戰機。2020年下半年巴基斯坦宣布建立了梟龍Block3型戰機的生產線，所以最近一段時間一直向外國大力推銷這款戰機。

亞塞拜然希望能在今年的2月份交付一架，不過梟龍Block3戰機於2019年底才在中國完成首飛，部分功能還沒有完善，所以這麼快想交付過去可能有點困難。

梟龍 Block3戰機在前年首飛成功之後，傳出許多國家有興趣軍購，相關人士分析，這次的三代機在原有的基礎上進行了很大的升級，不僅裝備了用於戰機飛行員專用的頭盔顯示器，還有玻璃座艙和強大的有源相控陣雷達，滿足了現代戰爭的所有需求，不過最亮眼的是這架戰機使用了新型廣角衍射平視顯示器，這些升級使得梟龍戰block3的戰鬥力顯著提升，很明顯就是衝著印度的飆風戰機（Rafale）。

梟龍戰機是中國與巴基斯坦合作研發的一款輕型戰機，由於外型與美國的F-16十分相似，而巴基斯坦又是少數同時裝備美國F-16與中國「殲系列」戰機的國家，所以普遍認為梟龍戰機就是參考F-16，進行設計、研發工作。目前，梟龍戰機的組裝生產線在巴基斯坦，並且由巴國負責主要的對外銷售，

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