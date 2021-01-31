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陸學者：兩岸若沒有民間交流　「真的斷了連線」可能出大事

▲▼廈門大學台灣研究院政治研究所所長、民進黨研究中心主任陳先才。（圖／翻攝廈門大學）

▲廈門大學台灣研究院政治研究所所長陳先才。（圖／翻攝廈門大學）

記者蔡紹堅／綜合報導

廈門大學台灣研究院政治研究所所長、民進黨研究中心主任陳先才日前表示，從兩岸關係過去70多年的發展歷程來看，兩岸之間出現一些對抗不是大事，但兩岸如果真的斷了連線，沒有了民間交流，兩岸真有可能「會出大事」。

根據《中評社》報導，陳先才指出，2021年的兩岸關係將呈現三個特點，兩岸對抗態勢會持續，甚至有可能增強；大陸會繼續強化對台海局勢的主導性與控制力；後疫情時代，兩岸互動將呈現新的模式與面向。

陳先才認為，接下來，民進黨當局的大陸政策如何走，要觀察三個方面：一是民進黨當局對兩岸民間交流的態度如何定調；二是民進黨當局如何在過去一年多以來的高調「反中」「仇中」論調上降溫甚至改弦易轍；三是民進黨需要對兩岸關係的性質及一中原則有一個比較清晰的表態，「民進黨始終沒有放棄『台獨』的圖謀，2021年有可能會在修憲議題和參與國際組織方面有所動作。」

陳先才提到，美國會逐漸認識到台灣問題是中國的核心利益，中國不可能在台灣問題上有任何的妥協與讓步，所以打「台灣牌」還是會有所顧忌，未來台灣問題對中美關係的負面影響會相對降低或減緩，「目前階段，一方面，中國大陸在台海問題上的底線思維要清晰地告訴美方，這是非常有必要的動作和宣示，另一方面，中美要加強溝通，尤其是要建立起溝通的管道與平台，避免雙方的戰略誤判。」

陳先才也建議，今年春節之後，如果疫情有所緩和和控制，兩岸可以先把民間交流恢復起來，包括「小三通」等複航，「從兩岸關係過去70多年的發展歷程來看，兩岸之間出現一些對抗還真不是什麼大事，但兩岸如果真的斷了連線，沒有了民間交流，兩岸真有可能會出大事。」

陳先才還強調，民進黨必須要改變其「反中」的極端意識形態政策，這是重點，民進黨執政當局要回到「兩岸一中」的共同政治基礎上來，兩岸才有機會與未來。

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