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不用電也能保存疫苗！善用太陽能　「冷鏈冰箱」延長保溫10天

▲不用電也能保存疫苗！善用太陽能　延長保溫時間造福偏鄉。（圖／新竹市府提供）
▲新型態太陽能電控開發系統，打破目前靠電力的疫苗冰箱規格，在無電源的情況下，可以依靠太陽能製冰來維持延長疫苗恆溫。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

疫苗能挽救生命及預防疾病，然而運送疫苗和藥品卻是一項挑戰，因為國外部分不發達地區尤其是偏遠的衛生機構因基礎建設落後，即使有冰箱也未必有電，使得疫苗在儲運的最後一公里易於因為外界的高溫而失效，新竹市府透過SBIR，補助昌益國際研發太陽能電控發電，打破目前只依靠傳統電力的疫苗冰箱規格，延長疫苗保溫時間，有效為人們帶來保護。

產業發展處張力可處長表示，全球偏鄉地區疫苗接種率的進一步提升迫在眉睫，昌益國際申請SBIR(地方型創新研發補助)，獲得88萬，加入新型態太陽能電控開發系統，打破目前只依靠傳統電力的疫苗冰箱規格，在無電源的情況下，可以依靠太陽能製冰來維持延長疫苗恆溫2~8度C的低溫及保存時間。

▲不用電也能保存疫苗！善用太陽能　延長保溫時間造福偏鄉。（圖／新竹市府提供）

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▲太陽能疫苗冷鏈冰箱，改良傳統疫苗冰箱的發電方式，由太陽能電控發電，可延長疫苗保溫時間為8-10天，適合缺電或部分不發達地區。

位於清華大學創新育成中心的昌益國際負責人連家學表示，在一個因緣際會下，了解到比爾蓋兹Global Good基金會希望能解決非洲及落後國家疫苗在運送、儲存過程產生變質失效、造成偏遠地區兒童疫苗接種率低的困境，與朋友合作開發太陽能疫苗冷鏈冰箱，改良傳統疫苗冰箱的發電方式，由太陽能電控發電，可延長疫苗保溫時間為8-10天，適合缺電或部分不發達地區，尤其是偏遠的衛生機構因基礎建設落後，對疫苗保存與運送具有實質效益。

▲不用電也能保存疫苗！善用太陽能　延長保溫時間造福偏鄉。（圖／新竹市府提供）

▲太陽能冰箱的益研發團隊。

昌益國際鄭黎昇經理說，過去主要開發電子科技核心技術、單晶片韌體及監控軟體研發等，許多測試軟件及人力資源必須靠廠商自行解決，幸好有新竹市SBIR計畫，協助補足研發相關資金，使得太陽能疫苗冷鏈冰箱得以順利進行。更重要的是，還結合AI保冷預警、運用當地2G建構物聯網及收集雲端大數據運算功能，讓疫苗運送的每一哩路都有數據可以收集及分析。

產業發展處表示，昌益國際目前產品進入量產階段，完成疫苗冷鏈應用外，技術也將擴散於其他需要在斷電時一樣可以進行保溫、保冷的產品裝置，期許未來商機將快速成長，讓創新的資源鏈結能有效帶動產業發展，提升產業能量。

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