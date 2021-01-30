LIVE／2/4前不能鬆懈！追案889接觸57人血清　陳時中14時說明

記者陳詩璧／台北報導

部立桃園醫院群聚案件累積15例個案，目前感染源不明的案889部桃出院病患，指揮中心除同樓層醫護外，另擴大採檢該樓層離院病患與陪病家屬共57人，進行血清抗體檢驗，要進一步釐清感染來源，指揮官陳時中有提到在2月4日前，部桃群聚都不能鬆懈大意，中央流行疫情指揮中心今（30）日宣布下午2時召開臨時記者會，由陳時中說明疫情與防疫作為相關情況。

今日出席人員有中央流行疫情指揮中心羅一鈞醫療應變組副組長、中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官和中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人等人。

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▲指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情變化。（圖／指揮中心提供）

部桃群聚案件累積確診達15人，包含2名醫師、4名護理師、3名護理師家人、1名外籍看護、2名出院病患、3名病患家屬；當中案889與案890感染來源仍不明，該案是從12A病房出院的患者與同住家人，和先前確診醫護無接觸且不同病房樓層。

▲衛生福利部桃園醫院20日清空院內，王必勝表示，院內重新清消並且重新分配病房。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心昨公布最新病毒定序結果，包含群聚源頭的案812美國境外移入病例在內，總計有9人完成比對，結果一致屬於帶有L452R變異的D614G病毒，屬於單一病毒株引起的傳播事件。

然而案889感染來源路徑仍不明確，指揮中心持續針對12A、B病房大外科體系等醫護、工作人員採檢抗體，昨公布236人檢驗陰性；接下來針對同樓層離院病患、陪病者進行擴大回溯追蹤，初步匡列57人，陸續進行抗體檢驗。



▲截至1月30日上午為止，全台確診總累積人數達899人。（圖／疾管署提供）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

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