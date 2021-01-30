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擔心婆婆不識字！她貼心「在藥袋上畫圖」提醒　全場大讚：好暖心

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO在藥袋上作畫。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

婆媳問題是許多女生的煩惱，但也有人幸運遇到好婆婆，一名媳婦貼出多張照片，表示婆婆不識字，看不懂藥袋上的文字，貼心的她動手畫了一些可愛的圖案，提醒婆婆記得要按時吃藥，簡單可愛的插畫充滿溫暖，不少網友看完後都大讚，「原PO跟婆婆感情一定超好！」

媳婦在臉書「爆廢公社二館」PO出5張照片，因為婆婆不識字，為了提醒婆婆要按時吃藥，在藥袋上畫了可愛的圖案。照片中可見，各藥袋的下方空白處有著可愛的圖案，每一包藥該吃幾次，一次要吃幾粒，什麼時候吃，飯前還是飯後，全都畫得清清楚楚，讓人一目了然，原PO也笑說，「這方法誰跟我一樣？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲▼每一包藥都清楚畫出何時該吃，一天要吃多少次，一次吃幾粒。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文曝光後，不少網友大讚她的貼心，「這個媳婦可以喲，被耽誤的插畫家」、「孝順的媳婦」、「你婆婆是不是對妳很好？太貼心了」、「好有孝心，婆婆一定也對妳好，所以願意為她付出」、「吃藥都變開心了」、「天啊！好溫馨，妳怎麼那麼棒」。

也有人提供簡單的方法，「可以買分裝盒後，蓋子貼不同色圓點貼紙分類喔」。還有人分享相關經驗，「我也曾替阿公藥袋上畫圖」、「我都是早上畫一隻雞、中午一個太陽、晚上畫月亮。如果飯前就畫一個空碗」。還有網友笑說，「其實藥袋下面就有圖案了」，原PO則笑回「我畫完才發現」。

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