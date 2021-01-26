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浴室積8桶水！婆婆規定「洗澡站桶內」　她MC來無奈：這種妳也要？

▲洗澡,洗頭,沖頭,淋浴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲為了省水害生活不方便，簡直本末倒置。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃可昀／綜合報導

雖然有些婆媳情同母女，但也有很多媳婦和婆婆八字不合，每天提心吊膽壓力山大！一名女子分享她同事的悲慘故事，對方婆婆節儉到誇張的地步，規定全家人洗澡的水要重複利用，就連同事生理期來也不放過！

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」匿名表示，同事的婆婆很喜歡在外人面前展現氣質，回到家秒切換成節儉長輩模式，煮飯不開燈、看電視不開燈、平常沒用的電器插頭全拔掉，已經省到生活不方便的程度。

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▲▼浴缸,浴室,洗澡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲婆婆節儉是好事，但過頭了就會造成不便。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

同事透露，最困擾的還是浴室問題，夫婦與婆婆3人同住，光是一間小浴室就裝了多達8桶洗澡水，因為婆婆規定洗澡要站在水桶裡，把沖過的水接起來，後續用來澆花、拖地、沖馬桶、洗衣服等等，雖然不太方便但同事還是盡量配合婆婆，直到某次她生理期，沒把洗澡水留起來，想不到一走出浴室就被婆婆質問「妳剛剛為什麼沒有把水接起來？」對方聽完解釋後淡淡地回了一個「喔…」，同事心裡忍不住OS「有MC的水妳也要喔？」

網友回應，其實很多長輩都會把洗澡水重複利用，確實比較環保、省水，但衛生方面要注意，「我朋友的婆婆還規定只有大便才能沖馬桶，小便不能沖……超噁心」、「節省是很好啦，可是太過火就受不了啦」、「過度的節省會把家裡的品質搞得很糟」、「沖水馬桶不就是發明來便利生活的嗎？不用到底是哪招？」

#靠北婆婆2157 我同事的婆婆是一個自以為很高尚、水準很高，但講話很台灣狗以的阿桑。 其實台灣人，尤其是母語爲台語的長輩，國語不標準很正常，沒關係講台語就好，反正溝通嘛大家聽得懂就好。 但她婆婆很喜歡在外人面前展現她很有氣質的那面⋯ ...

靠北婆婆2.0 發佈於 2021年1月24日 星期日
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