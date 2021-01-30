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大掃除也要美美的！掃除家電狂降七千元、買掃地機器人再送吸塵器　全國電子最懂你的心

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲歲末年終大掃除，全國電子掃除家電祭優惠，有了輕巧的手持吸塵器，優雅迎春不是夢。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

歲末年終，又到了一年一度好好把居家環境大掃除一番的時候了，忙碌一整年，農曆春節前夕勢必要捲起袖子除舊佈新，所有過去一年刻意視而不見的沙發底下的灰塵、牆角髒汙、浴室水漬、廚房油垢⋯⋯，沒有理由讓它們繼續猖狂，工欲善其事、必先利其器，準備好居家掃除神隊友才能事半功倍，全國電子Dyson等多品牌手持吸塵器大降價、買指定掃地機器人再送吸塵器，年前優惠不限金額5期0利率，除此之外，年終家電換購熱門品類如電視、冰箱、洗衣機等滿額再送現金折價券，這麼好康的優惠，你還有什麼理由不手刀衝一波，趁年前備齊掃除家電，神清氣爽地迎接新年。現場加入且綁定全國電子LINE好友，隨時掌握全國電子最新優惠外，還能不定期收到專屬優惠驚喜！

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

若非超有毅力或是嚴重潔癖，一般人很難天天打掃居家環境，就算日常的清潔也不能做到完全零死角，尤其是家具、雜物等擺放久了眼睛自然會略過，等到一年一度的大掃除，下定決心把沙發移開、雜物好好歸位，才發現灰塵們已經成長茁壯，每到這種時候，都會怨嘆自己「為什麼那麼懶」，平時不打掃、年終徒傷悲，可是每天工作忙碌，回到家只想放鬆，一想到還要拖著疲累身軀東擦西掃，就覺得「人生好苦」！先別那麼快喪志，你只是需要一台輕巧好用的手持吸塵器。

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲Dyson Digital Slim Fluffy extra全新輕量化吸塵器有多組吸頭可依照環境與材質隨心所欲替換。

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲LED縫隙吸頭打亮暗處，清潔起來更加不費力。

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲家中的布製品如沙發、床單等，更要定期清潔。

Dyson Digital Slim Fluffy extra全新輕量化吸塵器，重量減輕30%，不到2公斤的重量，單手拿取也不吃力，還可輕易地從直立式吸塵器轉換成手持吸塵器，不怕吸地變成重訓，不只重量輕巧，體積也明顯縮小，收納方便、不佔空間，適合小家庭及亞洲人使用習慣，全機過濾系統有效捕捉環境中的微塵，多組吸頭可依照環境與材質隨心所欲替換，LED縫隙吸頭打亮暗處，讓灰塵無所遁形、走到哪吸到哪；高處清潔轉接頭可扭轉及鎖定不同角度，一般人較難清潔的天花板、壁掛裝飾品等都能輕鬆「還它漂漂」，不用再爬上爬下、拿著一條髒抹布抹來抹去，吸拖一起的新趨勢更加方便省時，誰說打掃一定很狼狽？有了Dyson，優雅迎春不是問題，來全國電子登錄再送2000元Dyson禮券。Dyson SV15 V11 Fluffy Extra吸塵器也限時一天狂降5,000元，這時不入手更待何時？

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲掃地機器人自動清理居家環境，遠距遙控與你心有靈犀，指定機種買再送吸塵器。

現代人生活步調緊湊，上班下班加班加上通勤時間，回到家往往就要準備洗洗睡，已經夠累了還看到地上突然出現的頭髮或灰塵真的好阿雜，有時真的好希望什麼話都不用說就有人懂！3C時代，掃地機器人最懂你的心，LG CordZer WiFi濕拖清潔機器人的智慧濕拖功能，加裝全自動智慧給水裝置，乾吸、濕拖同步完成，加長刷頭與智慧角落清潔不再有漏網之魚，搭載LG Smart ThinQ技術，可透過App隨心所欲遠距操控打掃，你在上班的時候掃地機器人也沒閒著，就算遠距離也能心有靈犀，回到家就擁有乾淨舒適的環境，夫復何求。伊萊克斯新一代型動機器人吸力和集塵效率一起升級，三角外型設計增強角落清潔力，現在到全國電子不僅售價直砍7,000元，再送專用配件（市價3,500元）及伊萊克斯吸塵器（市價14,900元），趁著過年升級一波。

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲Dyson整髮器是所有愛美女性心中的夢幻逸品。

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲調理家電將年菜輕鬆端上桌，指定電鍋／電子鍋65折起。

打理好居家環境也要把自己弄得美美的才叫優雅迎春，Dyson整髮器是所有愛美女性心中的夢幻逸品，多種造型及吹整需求通通都能被滿足，過年邀請親朋好友來家中歡聚，有面子又有裡子，出門走春拜年更是輸人不輸陣。滿足外在需求之後，內在需求也不能忽略，今年的年菜訂了嗎？原本打算出門吃團圓飯又擔心群聚風險？全國電子再祭出調理家電優惠，指定電鍋／電子鍋65折起，指定機種加贈好禮，各種功夫年菜，有了調理家電都能輕鬆端上桌，盡情享受親友崇拜的眼神。

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲全國電子年終家電換購，電視、冰箱、洗衣機都有指定機種滿額再贈現金折價券優惠。

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子掃地機器人拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲終於結束辛苦的一整年，來全國電子好好犒賞自己。

歲末年終用不一樣的方法犒賞自己，來趟全國電子把家裡的家電一起換新，讓自己跟家人過個輕鬆愉快的新年，年終家電換購無論是電視、冰箱、洗衣機都有指定機種滿額再贈現金折價券優惠，猶豫個把月捨不得下手的那些酷東西，就趁現在一起帶回家。

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