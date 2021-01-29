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罵書記草包被上銬帶走關3天　陸官媒批：耍官威，權力失重了

▲貴州一名任姓女子在社交軟體上罵社區劉姓書記是「草包支書」遭警方上銬逮捕。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲貴州一名任姓女子在社交軟體上罵社區劉姓書記是「草包支書」遭警方上銬逮捕。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

貴州一名任姓女子在社交軟體上罵社區劉姓書記是「草包支書」，不料，劉書記報警後，任姓女子竟遭警方跨市上銬拘捕並關押3日。任姓女子爆料，警方透過違法傳喚、違法使用手銬、虐待等不合理方式對待她。事發後，大陸官媒先後發聲痛批，「耍官威」、「公權濫用」、「幹部失態了、相關權力失重了」。

▲▼示意圖,法律,槌子,天秤,手銬,警察,律師,檢察官（示意圖／123RF）

▲陸官媒齊發聲痛批基層官員「耍官威」亂象。（示意圖／123RF）

《澎湃新聞》報導，輿論場對此事的熱議仍在繼續，中央紀委國家監委官網、人民日報評論、新華每日電訊、央視、光明日報等均刊發評論，對此事折射出的「耍官威」「公權濫用」現象進行批評。

大陸中紀委網站文章《一句「草包」被行拘，權力不容濫用》直言，「草包」一詞可能略顯過激，但無論如何不能以一句罵聲、吐槽就報警抓人，社區支書的做法體現的是敷衍應付的工作方式和盛氣凌人的蠻橫作風。

《人民日報》評論則指出，為此引致捉拿歸案，「顯然是有些幹部失態了、相關權力失重了。」評論提到，居民提出的質疑合情合理，符合《民法典》中關於選聘和解聘物業公司決定權的相關規定，「倘若放任權力濫用，突破法治底線，遲早都要翻車。」

據了解，任姓女子因社區業委會不召開業主大會便擅自讓新物業公司通過試用期，不滿社區劉支書的「開不開業主大會，怎麼開是業委會的事」的回應，而罵了劉某是「草包支書」。劉支書報警後，任女被警察上銬帶回派出所，同時被行拘3日。

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