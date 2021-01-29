感嘆「很多5寶爸這種家庭」　他直擊悲劇：15歲妹到處玩、到處睡

▲5寶爸先前因販售嬰兒車替女兒籌醫藥費，引發社會關注。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者周亭瑋／綜合報導

台中27歲五寶爸爭議不斷，如今又涉及兒虐風波，遭輿論大肆撻伐。一名網友就感慨，社會上很多類似家庭，原本就處在社會底層，只知把孩子生下來，卻不懂得教育，除了複製貧窮外，價值觀也堪慮。

網友在PTT提到，「之前老爸因為工作的關係，認識了一戶人家，爸爸就是長的胖胖醜醜的小流氓，滿口檳榔又好吃懶做，媽媽長的比較好看，但非常胖，跟爸爸比行為較正常，且那小流氓為了生男孩，竟讓老婆一直生，連懷了5個女孩。」

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可悲的是，夫妻倆除了生孩子，完全沒在管教，而5個女兒長相都像父親，身材則幾乎像媽媽。他表示，「大女兒身材較瘦比較吃香，但因為爸媽都沒在教的關係，15歲就到處玩、到處跟人睡，說話也都是出口成髒，後來懷孕也不知道是誰的種。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

當時，那對夫妻只揚言，要告所有睡過女兒的男生，甚至想趁機敲一筆，威脅道「不給賠償金就要告死你們。」後來，大女兒也生了一個女兒，但產後竟因糖尿病住院1個月。

對此，他不禁傻眼，「才10多歲就糖尿病，真的神扯啦！其實社會上像五寶爸這種家庭很多吧？」而鄉民們則紛紛回應，「有聽過這種+1，強者我同學說放學到某爛學校門口把妹，當天就X了，長大覺得我媽那時搬家真是明智之舉」、「最主要是生而不教，造成很多問題」、「這樣的家庭常常都是社會弱勢，希望小孩不會淪為五寶爸的生財工具」、「鄰居從媽媽到女兒到孫子，都國中沒畢業就當媽媽，鄰居47歲當阿祖」。

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