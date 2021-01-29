竹北「3女力姊妹淘」劫重犯！2警「3關鍵疏失」　超慘下場出爐

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局2020年12月9日晚間發生一起通緝犯脫逃，重刑犯籍斯瀚趁著戒護就醫時，在急診室外面突襲推倒員警，其他4名接應有人駕車逃亡。日前新竹地檢署對5名劫囚犯做出起訴，並建請法院依法從重量刑，另豐田派出所2名警員，均犯刑法第163條第2項之過失致依法逮捕之人脫逃罪嫌。劉員緩起訴處分，緩起訴期間為1年、支付8萬元處分金，同時參加指定法治教育課程1次；黎姓員警部份為職權不起訴處分。

▲▼竹北劫囚案中，2名員警因疏失而遭調查。（圖／翻攝東森新聞）

籍斯瀚因通緝被新竹縣豐田派出所警員於2020年12月8日晚間緝獲，後來趁著警方疏失，未沒收手機而與女友、小弟以LINE聯絡脫逃及接應。9日中午，籍斯瀚收到會面私遞的摺疊刀，作勢自殘滋事被警制止，再佯裝身體不適，由劉、黎2名警員呼叫救護車戒護就醫。而籍的女友陳女則開A車、小弟彭男、友人曾女駕駛B車、友人李女駕駛C車一路尾隨。

▲籍斯漢與女友、小弟，日前遭地檢署向法官建請從重量刑。（圖／記者陳凱力攝）

同日下午14時57分，籍斯瀚與彭男在急診室外，趁著黎警取車、劉警1人戒護，又未將手銬回銬的空檔，彭男出手壓制劉警，而籍斯瀚則趁隙上了A車脫逃，彭男又趁員警趴在地上時，衝向C車一起離開現場。一行人朝著新北市鶯歌地區會合，趁機卸除籍斯瀚的腳鐐，再繼續前往桃園、新北、基隆等四處躲藏。

2020年12月10日13時40分許，籍斯和、彭男、陳女及曾女外出，被循線追查的警方在基隆市七堵市區找到行蹤，4人狗急跳牆，竟衝撞警車準備加速逃逸，後來經警方開槍制伏，才順利將4人拘提到案。日前，新竹地檢對籍斯瀚等5人建請從重量刑，以示懲儆。

至於兩名疏失員警，檢方認，籍因前案遭通緝，豐田派出所警員之後將其逮捕，並由劉員等人負責戒護，本應注意戒護期間，應使用手銬上銬，並管制使用手機，卻因未上銬，還讓籍有機會以手機對外聯絡，疏於密切戒護，導致籍與女友策畫脫逃，更藉由會面私下傳遞摺疊刀1把給籍。而籍嫌佯裝身體不識就醫期間，負責戒護的劉、黎兩員警又因疏失，任由到場之彭、曾及陳與籍嫌連繫，且期間未使用手銬，還只留1人在旁戒護，才讓籍嫌有機可趁，劫囚成功。

檢方調查，本案雖因媒體廣泛報導，減損警務嚴密形象，但在案發後22小時43分，即將脫逃犯等緝獲，審酌被劉姓員警並無前科，從警3年4月，嘉獎記錄143次及申誡1次，工作績優，素行表現大致良好，惟因接續大意疏忽，致觸犯刑章，又犯後已坦承犯行，深表悔悟，態度良好，經過此次教訓應有所警惕，因此參酌刑法第57條減刑，以緩起訴處分。

黎姓員警無前科，從警2年1月，嘉獎記錄64次及申誡1次，工作績效尚可，素行表現大致良好，因大意疏忽，致觸犯刑章，考量其從警年資淺少，經驗不足，過失疏忽之時間及關鍵情節，相較劉警，較為短暫及輕微，參酌刑法第57條所列事項，認以不起訴處分為適當。

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