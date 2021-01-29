　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹北「3女力姊妹淘」劫重犯！2警「3關鍵疏失」　超慘下場出爐

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局2020年12月9日晚間發生一起通緝犯脫逃，重刑犯籍斯瀚趁著戒護就醫時，在急診室外面突襲推倒員警，其他4名接應有人駕車逃亡。日前新竹地檢署對5名劫囚犯做出起訴，並建請法院依法從重量刑，另豐田派出所2名警員，均犯刑法第163條第2項之過失致依法逮捕之人脫逃罪嫌。劉員緩起訴處分，緩起訴期間為1年、支付8萬元處分金，同時參加指定法治教育課程1次；黎姓員警部份為職權不起訴處分。

▲▼竹北通緝犯逃脫。（圖／東森新聞）

▲▼竹北劫囚案中，2名員警因疏失而遭調查。（圖／翻攝東森新聞）

▲▼竹北通緝犯逃脫。（圖／東森新聞）

籍斯瀚因通緝被新竹縣豐田派出所警員於2020年12月8日晚間緝獲，後來趁著警方疏失，未沒收手機而與女友、小弟以LINE聯絡脫逃及接應。9日中午，籍斯瀚收到會面私遞的摺疊刀，作勢自殘滋事被警制止，再佯裝身體不適，由劉、黎2名警員呼叫救護車戒護就醫。而籍的女友陳女則開A車、小弟彭男、友人曾女駕駛B車、友人李女駕駛C車一路尾隨。

▲淡定夫成綠工具人！求歸還老婆　籍斯瀚一招讓他忍吞佛系婚。（圖／記者陳凱力攝）

▲籍斯漢與女友、小弟，日前遭地檢署向法官建請從重量刑。（圖／記者陳凱力攝）

同日下午14時57分，籍斯瀚與彭男在急診室外，趁著黎警取車、劉警1人戒護，又未將手銬回銬的空檔，彭男出手壓制劉警，而籍斯瀚則趁隙上了A車脫逃，彭男又趁員警趴在地上時，衝向C車一起離開現場。一行人朝著新北市鶯歌地區會合，趁機卸除籍斯瀚的腳鐐，再繼續前往桃園、新北、基隆等四處躲藏。

2020年12月10日13時40分許，籍斯和、彭男、陳女及曾女外出，被循線追查的警方在基隆市七堵市區找到行蹤，4人狗急跳牆，竟衝撞警車準備加速逃逸，後來經警方開槍制伏，才順利將4人拘提到案。日前，新竹地檢對籍斯瀚等5人建請從重量刑，以示懲儆。

至於兩名疏失員警，檢方認，籍因前案遭通緝，豐田派出所警員之後將其逮捕，並由劉員等人負責戒護，本應注意戒護期間，應使用手銬上銬，並管制使用手機，卻因未上銬，還讓籍有機會以手機對外聯絡，疏於密切戒護，導致籍與女友策畫脫逃，更藉由會面私下傳遞摺疊刀1把給籍。而籍嫌佯裝身體不識就醫期間，負責戒護的劉、黎兩員警又因疏失，任由到場之彭、曾及陳與籍嫌連繫，且期間未使用手銬，還只留1人在旁戒護，才讓籍嫌有機可趁，劫囚成功。

檢方調查，本案雖因媒體廣泛報導，減損警務嚴密形象，但在案發後22小時43分，即將脫逃犯等緝獲，審酌被劉姓員警並無前科，從警3年4月，嘉獎記錄143次及申誡1次，工作績優，素行表現大致良好，惟因接續大意疏忽，致觸犯刑章，又犯後已坦承犯行，深表悔悟，態度良好，經過此次教訓應有所警惕，因此參酌刑法第57條減刑，以緩起訴處分。

黎姓員警無前科，從警2年1月，嘉獎記錄64次及申誡1次，工作績效尚可，素行表現大致良好，因大意疏忽，致觸犯刑章，考量其從警年資淺少，經驗不足，過失疏忽之時間及關鍵情節，相較劉警，較為短暫及輕微，參酌刑法第57條所列事項，認以不起訴處分為適當。

►挑戰市場最低價「Apple AirPods無線藍牙耳機＋充電盒」還沒入手的趕緊搶

►收割畫面曝！砂石車國道掉「斧頭血滴子」　駕駛：離死亡好近

►新竹2歲男童吃葡萄噎死！外婆家準備開心過年卻永別

►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

►烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

ET快訊
下單2小時火鍋才送到！男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員
嫩妻「肉體付房租」房東秒履約　她認比老公強！失業尪更開心
黃芳彥槍傷亡　胞弟曝疑點：可能「被自殺」
黃芳彥曾收5、60封情書　弟曝「4大金釵」輪流赴美照顧
快訊／高雄3人沼氣中毒受困汙水槽！2命危搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖女情人！刀捅男友還搶手機打給對方嗆聲「要讓他死」

下單2小時火鍋才送到！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

判定危樓！舊今日戲院外牆倒塌　工務局複勘...4戶最快傍晚回家

竹北「3女力姊妹淘」劫重犯！2警「3關鍵疏失」　超慘下場出爐

居家檢疫趴趴走2人不繳罰款　屏東執行官祭限制出境...擴大追產

萬華男被4惡煞持刀狂追畫面曝　身中4刀裝傻：不知道為何被砍

快訊／高雄「3人沼氣中毒」受困汙水槽！2命危送醫搶救中

蘆洲重大車禍！女騎士疏洪道自摔「噴飛10m」　猛撞燈桿爆頭亡

1歲兒IKEA爬椅撞傷眼！恐龍媽：設計不良賠10萬　法官2原因打臉

5寶爸嗆告房東！退租留垃圾「被勸一句話」　腦羞反咬：你威脅我

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

恐怖女情人！刀捅男友還搶手機打給對方嗆聲「要讓他死」

下單2小時火鍋才送到！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

判定危樓！舊今日戲院外牆倒塌　工務局複勘...4戶最快傍晚回家

竹北「3女力姊妹淘」劫重犯！2警「3關鍵疏失」　超慘下場出爐

居家檢疫趴趴走2人不繳罰款　屏東執行官祭限制出境...擴大追產

萬華男被4惡煞持刀狂追畫面曝　身中4刀裝傻：不知道為何被砍

快訊／高雄「3人沼氣中毒」受困汙水槽！2命危送醫搶救中

蘆洲重大車禍！女騎士疏洪道自摔「噴飛10m」　猛撞燈桿爆頭亡

1歲兒IKEA爬椅撞傷眼！恐龍媽：設計不良賠10萬　法官2原因打臉

5寶爸嗆告房東！退租留垃圾「被勸一句話」　腦羞反咬：你威脅我

黃芳彥在美自盡　蘇貞昌：盼家屬能節哀、保重

他胸悶、狂冒汗！3天才送急診險亡…醫曝搶命4關鍵：固定回診≠沒事

秒飛荷蘭！南投隱藏版「鬱金香花海」魔幻綻放　還能賞瀑布、走吊橋

畢爾若喊賣我「湖人勇士都想搶」　沃神曝悲情巫師一哥最新動向

快訊／新北萬金石馬拉松宣布延期至11／21　全額退費

TOYOTA神鴨Yaris微幅漲價2萬元　新年式安全配備再下放

恐怖女情人！刀捅男友還搶手機打給對方嗆聲「要讓他死」

追病毒源頭！世衛小組今起武漢考察　將訪實驗室海鮮市場

5寶爸沒錢還一直生？　女主播曝「可怕內幕」：對孩子太殘忍

北京下調核酸檢測費344元／次　最低價只需172元　

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

社會熱門新聞

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

5寶爸退租留垃圾「被勸一句話」　腦羞嗆告房東

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

童IKEA搖椅摔下　法官認定爸媽的錯

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾

快訊／才剛地震！高雄新興區圍牆突坍塌

高雄男自摔慘死　事故地真的危險

蘆洲女騎士自撞護欄　噴飛10m爆頭亡

2歲童幫擦嘔吐反被施暴　兩腿全瘀青

戲院外牆應聲倒！4搜救犬狂嗅救人命　

即／新竹2歲男童吃葡萄噎死！嬤孫團聚卻永別

北市信義區驚傳1男墜樓當場死亡

潘懷宗涉詐　學弟不意外：讀化學講得像藥學博士

更多熱門

相關新聞

鹿草看守所受刑人脫逃　再1個月就可申請返家

鹿草看守所受刑人脫逃　再1個月就可申請返家

嘉義縣看守所39歲鄭姓自主監外作業受刑人，24日上午由工作處地逃跑，所方研判鄭某可能會逃回台南家中，於是聯繫台南市警方協助，果不其然在台南市安南區家中逮獲鄭某，已帶回嘉義地檢署偵訊及釐清脫逃原因。

竹縣「每月1大案」　員警超爆肝

竹縣「每月1大案」　員警超爆肝

快訊／通緝犯籍斯瀚逃脫　女友交保

快訊／通緝犯籍斯瀚逃脫　女友交保

起底脫逃犯強占人妻！他被槍抵頭忍吞佛系婚

起底脫逃犯強占人妻！他被槍抵頭忍吞佛系婚

竹北脫逃勾戒護就醫惡夢　仿電影《教父》廁所取槍

竹北脫逃勾戒護就醫惡夢　仿電影《教父》廁所取槍

關鍵字：

劫囚脫逃

讀者迴響

熱門新聞

陸網「感謝博恩」：立功了！

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

快訊／黃芳彥死因「持槍自盡」　南加州橙縣法醫證實

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

黃芳彥「舉槍自盡」前最後身影曝　當地交友狀況揭曉

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

蒼井空自曝曾被遭知名大咖撿屍

被亡夫傳染梅毒！35歲人妻瞬間走出悲傷：渣男

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面