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劫囚、棉被裹屍、億元沉香失竊　「每月1大案」竹縣警超爆肝

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▲劫囚、棉被裹屍、億元沉香失竊　「每月1大案」竹縣警超爆肝。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹縣從10月開始連續每月發生1起重大案件，讓員警快操爆。（合成資料圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣近日一連發生數件社會矚目大案，從10月間新湖分局轄區上億元沉香強盜案、11月間橫山分局轄區震驚全國的臺三線棉被裹屍命案、甚至近日才發生的通緝犯脫逃案，3月來連3大案，讓縣警局人仰馬翻，專案小組不眠不休、全力投入偵查，即時掌握關鍵跡證迅速破案，也獲得警政署長陳家欽肯定，親自前往慰勉有功員警。

陳家欽表示，近日天氣漸趨寒冷，接連發生多起員警服勤或勤餘時，因身體不適而辭世或患病的不幸消息，因此特別提醒同仁，不但是人民保母，也是家庭的重要支柱，責請幹部多關心同仁身體健康，讓同仁勤休正常，也期許所有同仁都能愛護自己的身體，養成健康體魄。

▲「教父大盜」劫走上億沉香　名導演朱延平也遭「正面對決」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲以「別墅大盜」潘培林為首的「教父級大盜團」在10月間在新湖分局轄區犯下億元沉香竊案。

另外，近期校園安全議題全國上下非常重視，陳家欽也感謝竹縣警局以「轄境圖」概念結合GOOGLE地圖逐一檢視學校監視器、周遭治安死角，製作「校園安全地圖」，並分層由局長、分局長、少年隊長等重要幹部前往各學校召開座談會，傾聽學生心聲，瞭解學生上下課時間、假日留宿狀況以及往返公車站牌時間，據以規劃加強巡邏，安定民心，同時指示，各單位受理報案應如實開立報案聯單予民眾，並按照規定逐級通報列管，不得隱匿、延誤或虛偽陳報。

最後，陳家欽也以近日發生的竹北分局人犯脫逃案為例，指示加強員警教育訓練，遵守「解送人犯辦法」等規定及標準作業程序，強化解送及戒護人犯應有之警覺，避免此類案件再次發生。

▲棉被裹屍主嫌全裸落網　友嘆：窮到剩2把槍還想送錢給媽媽。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲11月間彭男在臺三線道上犯下駭人聽聞的「棉被裹屍」案。

▲籍斯瀚脫逃罪加一等　陳女愛到卡慘死！刑責是籍斯瀚的好多倍。（圖／記者陳凱力攝）

▲12月間還有通緝犯籍斯瀚夥同女友、小弟等5人犯下劫囚逃亡案。

▲劫囚、棉被裹屍、億元沉香失竊　「每月1大案」竹縣警超爆肝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警政署長陳家欽肯定員警努力，親自前往慰勉。

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