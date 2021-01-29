手握「充電手機」睡覺！女子半夜慘遭電死...屍體焦黑

▲女子手掌留下2道焦黑傷痕。（圖／翻攝自微博／8頻道新聞新加坡）

實習記者閔文昱／綜合報導

不少人習慣睡前一邊滑手機一邊充電，這個舉動可能暗藏致命危機！大陸一名女子日前因握著正在充電的手機睡覺，不幸慘遭漏電電擊身亡，睡在一旁的丈夫發現後雖緊急送醫搶救，但仍為時已晚，女子早已失去生命跡象，而握住手機的手還被電出兩道明顯焦黑的傷痕。

根據《中國報》報導，這起手機漏電意外發生在大陸甘肅省靜寧縣，女子的丈夫王先生表示，當時正和妻子一起睡覺，妻子就睡在他的右邊，結果當他的手無意間碰到妻子時便感到不對勁，手似乎被麻了一下，隨後便趕緊呼喚妻子，然而卻沒有任何動靜，他才驚覺大事不妙。

「我手這麼一搭，感覺麻了一下」，王先生指出，當他發現妻子沒有任何反應後，發現妻子手裡正拿著充電中的手機，電線還連著充電器，於是他趕緊將電線拔起並關掉手機，然後將妻子緊急送往醫院搶救，可惜最終還是沒能將妻子救回。

▲涉事的手機並不是常用的大牌子。（圖／翻攝自互聯網）

據了解，女子所使用的手機並不是一般大廠牌的手機，而是當地的雜牌手機，事發過後充電器仍完好無缺，並沒有被燒毀的跡象，女子的手掌上則有兩道明顯的焦黑傷痕，推測事發原因應該是手機設計不良的問題，導致金屬邊緣漏電使女子慘遭電擊身亡。

事實上，睡覺時握著手機而發生意外的案例並不少見，2017年越南河靜省一名14歲少女同樣也是在睡夢中遭漏電的手機電死。馬來西亞一名16歲少年也在2018年因手機邊充電邊插著耳機聽音樂而發生意外身亡。2019年則是有一名泰國廚師因戴著耳機，用手機觀看足球比賽而發生意外，隔天當他室友發現時，早已死亡多時。