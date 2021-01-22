　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／吵架中3月女嬰猝死！母親悲慘身分曝　曾懷龍鳳胎上街乞討

▲吵架中3月女嬰猝死！母親曾懷龍鳳胎上街乞討。（圖／ETtoday資料照）

▲吵架中3月女嬰猝死！母親曾懷龍鳳胎上街乞討。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名3個月大女嬰21日晚間被母親緊急送醫，但搶救仍告不治，據了解，30多歲的李姓女子家計困境，去年端午節時還挺著龍鳳胎大肚子，跟著人群排隊領肉粽，原因是她剛出獄，未婚夫過世，家人又不諒解，導致她無家可歸，只能四處乞討，如今女兒又猝死，情景更加淒涼。

據了解，李女去年3月入獄前，未婚夫就已過世，服刑3個月後出獄，但家人卻始終不諒解她，也沒有其他親友能夠收留，「我只能流浪街頭，晚上睡地下道」，她想工作，但因為懷孕又沒有專長而四處碰壁，常常有一餐沒一餐，而前來領粽的這天，也已經好久沒有好好吃飯，當她接過粽子後，眼淚更不禁在眼眶打轉。

李女去年11月順利產下龍鳳胎後，由於家境困難，男嬰由社會局安置，她自己扶養女嬰，不料昨晚竟又發生女兒死掉，讓她心碎，內心非常難過。

家暴防治中心主任侯淑茹表示，從院方資料看，女嬰到院時衣著乾淨，但送醫前就已無呼吸心跳，且四肢冰冷、瞳孔放大，身上沒有任何外傷，確切死因還要進一步相驗；此外，侯淑茹也提到，女嬰與生母、及生母前夫（與女嬰無血緣關係）3人同住小套房裡，昨夜女嬰母親與前夫發生爭吵，警方獲報到場時及發現女嬰死亡，緊急將其送醫後仍不治。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／染疫擴大！　指揮中心啟動「部桃專案」5大措施
首位院內病患染疫！被護理師傳染　陪同家人也確診
快訊／增2本土！染疫護理師案852照顧病患確診
LIVE／桃園疫調人員3人發燒　陳時中最新說明
台籍女星確診「2歲兒也染疫」　她崩潰：已經那麼小心了
唐吉訶德「熱銷草莓終於補貨」　一看居然漲價了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

尾隨桃園妹到小巷...他下秒「掏出來搓」貼近喊：我一直硬起來

獨／吵架中3月女嬰猝死！母親悲慘身分曝　曾懷龍鳳胎上街乞討

滑手機發現男友「網銀沒登出」　她4天偷轉出18萬…貪心結果曝

貪立委剩蘇震清在押　李恆隆曝他收賄不辦事「錢像肉包子打狗」

勞動基金炒股風暴龐雜...還沒查完　北檢聲請延押貪官2個月

獨／台中警接「家暴通報」…3月大女嬰心跳停了！送醫搶救仍不治

小6男童「智慧型性犯罪」！性侵猥褻2學弟　校方比照重刑犯監控

獨／24歲妹開MARCH「睡撞」S63　達人曝修理費150萬...賠慘了

澳洲交纏人夫！小三IG辣曝「含腳趾很開心」：月經來也吃…正宮崩潰

原住民狩獵文化爭議　大法官將針對王光祿案開庭辯論

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

尾隨桃園妹到小巷...他下秒「掏出來搓」貼近喊：我一直硬起來

獨／吵架中3月女嬰猝死！母親悲慘身分曝　曾懷龍鳳胎上街乞討

滑手機發現男友「網銀沒登出」　她4天偷轉出18萬…貪心結果曝

貪立委剩蘇震清在押　李恆隆曝他收賄不辦事「錢像肉包子打狗」

勞動基金炒股風暴龐雜...還沒查完　北檢聲請延押貪官2個月

獨／台中警接「家暴通報」…3月大女嬰心跳停了！送醫搶救仍不治

小6男童「智慧型性犯罪」！性侵猥褻2學弟　校方比照重刑犯監控

獨／24歲妹開MARCH「睡撞」S63　達人曝修理費150萬...賠慘了

澳洲交纏人夫！小三IG辣曝「含腳趾很開心」：月經來也吃…正宮崩潰

原住民狩獵文化爭議　大法官將針對王光祿案開庭辯論

1/6至19部桃出院病人「健保卡將註記」！陳時中：醫院不得無故拒診

潘傑楷捍衛個人清白　提告爆料網友

孫芸芸帶貨項鍊粉絲失焦：好胸！頭戴低調黑色棒球帽現已缺貨

春節前夕關懷低收弱勢　台塑暨慶寶基金會逐戶送禮金慰問

米歇爾狂轟36分勝鵜鶘　爵士拉出一波7連勝暫居西區第二

部桃群聚570人需居家隔離　前10例接觸者採檢全數出爐！

力抗避桃令　蘇貞昌赴防疫會議：以桃園為榮...撐桃園守台灣

「暗黑版張景嵐」泳裝太緊…一轉正面超兇！　破尺度拍情慾片羞爆

快訊／染疫擴大！　指揮中心啟動「部桃專案」5大措施

痛失總統光環！多家銀行關閉川普帳戶　家族企業營收暴跌近40%

社會熱門新聞

麻豆傳媒「女優薪水」曝　瑪莎拉蒂、水鬼誘下海

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

桌球教練偷吃學生媽！「舔小菊」大讚好會叫

前台東縣議員凌晨自撞　無生命跡象

3歲童遭虐見媽崩潰！老闆嗆：來告我啊

新北女檢顏汝羽逼被告認罪　成送懲司法官第1人

獨／警接家暴通報　3月大女嬰不治

進房30分鐘後　內褲脫到一半出事

台南假土豪「鈔票槍」戰酒店　身分起底黑白通緝

43秒被檢舉2次　他申訴結果悲劇

女友不給愛愛　金門男怒上傳她自慰片

司機飆罵口罩沒戴好老人　國光客運：開除

即／自撞海巡圍牆！　前台東縣議員蔡義勇搶救不治

即／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡

更多熱門

相關新聞

堂姐稱「流產」不要關　法官判押

堂姐稱「流產」不要關　法官判押

台南虐童案4名嫌犯，除未滿18歲的小媽媽裁定收容外，其餘3名被告經法官運問訊後，已在17日凌晨裁定羈押，小媽媽堂姊2018年12月曾流產，似乎不符合羈押要件，對此台南地院庭長林臻嫺表示，刑事訴訟法第114條相關停止羈押內容為「生產」，但表姊為「流產」，因此仍裁定羈押。

關鍵字：

女嬰死亡

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

郭書瑤流產痛哭！

女每天好累　監視器發現震撼真相

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面