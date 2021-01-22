獨／吵架中3月女嬰猝死！母親悲慘身分曝　曾懷龍鳳胎上街乞討

▲吵架中3月女嬰猝死！母親曾懷龍鳳胎上街乞討。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名3個月大女嬰21日晚間被母親緊急送醫，但搶救仍告不治，據了解，30多歲的李姓女子家計困境，去年端午節時還挺著龍鳳胎大肚子，跟著人群排隊領肉粽，原因是她剛出獄，未婚夫過世，家人又不諒解，導致她無家可歸，只能四處乞討，如今女兒又猝死，情景更加淒涼。

據了解，李女去年3月入獄前，未婚夫就已過世，服刑3個月後出獄，但家人卻始終不諒解她，也沒有其他親友能夠收留，「我只能流浪街頭，晚上睡地下道」，她想工作，但因為懷孕又沒有專長而四處碰壁，常常有一餐沒一餐，而前來領粽的這天，也已經好久沒有好好吃飯，當她接過粽子後，眼淚更不禁在眼眶打轉。

李女去年11月順利產下龍鳳胎後，由於家境困難，男嬰由社會局安置，她自己扶養女嬰，不料昨晚竟又發生女兒死掉，讓她心碎，內心非常難過。

家暴防治中心主任侯淑茹表示，從院方資料看，女嬰到院時衣著乾淨，但送醫前就已無呼吸心跳，且四肢冰冷、瞳孔放大，身上沒有任何外傷，確切死因還要進一步相驗；此外，侯淑茹也提到，女嬰與生母、及生母前夫（與女嬰無血緣關係）3人同住小套房裡，昨夜女嬰母親與前夫發生爭吵，警方獲報到場時及發現女嬰死亡，緊急將其送醫後仍不治。

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