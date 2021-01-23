台中女嬰猝死…7寶媽悲曝「11字心聲」！沒照顧經驗吐：以為在睡覺

▲女嬰母親李姓女子曾懷著龍鳳胎上街乞討。（圖／ETtoday資料照）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市西屯區22日發生一起事件！一名30多歲李姓女子原以為女兒在睡覺，孰料，與同居人吵到警察上門關心，才驚覺3個月大的女兒竟沒了氣息，隨即嚇得將人送醫，但孩子仍不幸身亡。據了解，李女前後與5名男子產下7個小孩，除了猝死女嬰外，其他孩子皆出養或由其他家人照顧中。

回顧事發經過，員警接獲同居人報案表示，與李女發生爭執，希望警方前往協助，到場後發現有嬰兒用品、衣物，遂問李女嬰兒在哪裡，李女回答嬰兒在睡覺，抱起一看才發現女嬰臉色不對勁，趕緊將孩子送醫。

據了解，7個孩子中，有2個孩子跟著李女前夫，目前已成年，有2個孩子出養其他家庭，1個由李女母親代為照顧。社會局透露，李女生了7個孩子，但幾乎無實際照顧經驗，且當初懷孕生產時，社會局同仁都很緊張，也擔心李女無法照護，不斷遊說李女把龍鳳胎交由社會局安置。

▲台中市西屯區發生女嬰猝死意外。（圖／記者李忠憲翻攝）

社會局透露，起初李女還一度想把2個孩子留在身邊，但出院時才發現，自己恐怕真的無法照顧2個寶寶，這才同意將龍鳳胎哥哥委託社會局安置，目前受照顧情況良好。

據悉，李女除了有酒癮、毒癮，一度流浪街頭，晚上睡地下道，家境十分艱困。台中市社會局社工科長陳曉茵表示，李女很捨不得龍鳳胎女兒，不想跟女兒分開，曾向社工透露，「會為了女兒振作、努力找工作。」未料最後還是發生憾事。