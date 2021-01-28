台中女嬰猝死今解剖！7寶媽緊握女兒衣物…淚曝不捨：想幫她換上

記者李忠憲、徐愷昕／台中報導

台中市西屯區21日一名3個月大女嬰突猝死！事發當下，女嬰的李姓母親正與同居前夫爭吵，警方到場處理時，意外發現一旁嬰兒已沒了氣息，趕忙送醫急救，但女嬰仍不幸身亡。台中地檢署相驗後，今（28）日進行解剖，李女到場陪同時手上還拿著小女嬰的衣服，她表示很不捨女兒離世，怕她身上衣服髒，所以特別帶來，解剖完幫女兒換上。

▲等待女兒解剖時，媽媽李女緊握女兒衣服，希望結束後可以幫她換上。（圖／記者李忠憲攝）

台中市西屯區30多歲李姓女子先後與5名男子產下7個小孩，本月21日卻被警方發現3個月大的女兒沒了氣息，趕忙送醫急救，孩子仍不幸身亡。由於她有酒癮、毒癮，一度流浪街頭，但不想和女兒分開，還曾向社工吐露12字心聲，「會為了女兒振作，努力找工作」，沒想到最後仍發生憾事。

據了解，李女分別與5名男子生子，其中2個孩子跟著前夫（現已成年），2個孩子出養其他家庭，1個由母親代為照顧，加上去年11月早產生下的龍鳳胎，總共育有7個小孩。不過，因為李女幾乎沒有實際照顧經驗，當初懷孕生產時，台中社會局擔心她無法好好照護，不斷遊說將龍鳳胎交由社會局安置。

▲李女強調女兒身上沒有外傷，所以才要進一步解剖。（圖／記者李忠憲攝）

為了釐清女嬰死因，檢察官今天進行解剖，女嬰的母親李女也到場陪同，她在等待時向媒體表示，案發當天確實有發生爭執，但只是吵架講話比較大聲，並沒有對女嬰動手，她知道不能傷害孩子，而在得知孩子離世後，她也感到非常不捨，「就這樣突然走掉…因為她重眠，我誤以為她睡著…我一直當作她在睡覺，睡很熟很難吵醒」，強調孩子沒有外傷，所以才要解剖確認死因。

李女再稱，女兒是早產寶寶，剛出生時體重比較輕，還有呼吸中止的問題，都會忘記呼吸，猜測女兒或許是因此而猝死。而在等待法醫解剖期間，李女手上還緊握著小女嬰的衣服，她表示是怕女兒解剖完身上的衣服髒，所以特別帶來要幫她換上。

稍早解剖已結束，李女看完女兒遺體後眼眶泛淚，最後僅難過表示，「因為小孩已經過世，看她又要被解剖其實很捨不得，現在只希望一切趕快結束，小孩能早日火化進公塔。」

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▲女嬰解剖結束，李女看完女兒遺體難過流淚 。（圖／記者李忠憲攝）