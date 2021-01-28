　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中女嬰猝死今解剖！7寶媽緊握女兒衣物…淚曝不捨：想幫她換上

記者李忠憲、徐愷昕／台中報導

台中市西屯區21日一名3個月大女嬰突猝死！事發當下，女嬰的李姓母親正與同居前夫爭吵，警方到場處理時，意外發現一旁嬰兒已沒了氣息，趕忙送醫急救，但女嬰仍不幸身亡。台中地檢署相驗後，今（28）日進行解剖，李女到場陪同時手上還拿著小女嬰的衣服，她表示很不捨女兒離世，怕她身上衣服髒，所以特別帶來，解剖完幫女兒換上。

▲▼女嬰解剖出爐，媽媽看完難過流淚 。（圖／記者李忠憲攝）

▲等待女兒解剖時，媽媽李女緊握女兒衣服，希望結束後可以幫她換上。（圖／記者李忠憲攝）

台中市西屯區30多歲李姓女子先後與5名男子產下7個小孩，本月21日卻被警方發現3個月大的女兒沒了氣息，趕忙送醫急救，孩子仍不幸身亡。由於她有酒癮、毒癮，一度流浪街頭，但不想和女兒分開，還曾向社工吐露12字心聲，「會為了女兒振作，努力找工作」，沒想到最後仍發生憾事。

據了解，李女分別與5名男子生子，其中2個孩子跟著前夫（現已成年），2個孩子出養其他家庭，1個由母親代為照顧，加上去年11月早產生下的龍鳳胎，總共育有7個小孩。不過，因為李女幾乎沒有實際照顧經驗，當初懷孕生產時，台中社會局擔心她無法好好照護，不斷遊說將龍鳳胎交由社會局安置。

▲▼女嬰解剖出爐，媽媽看完難過流淚 。（圖／記者李忠憲攝）

▲李女強調女兒身上沒有外傷，所以才要進一步解剖。（圖／記者李忠憲攝）

為了釐清女嬰死因，檢察官今天進行解剖，女嬰的母親李女也到場陪同，她在等待時向媒體表示，案發當天確實有發生爭執，但只是吵架講話比較大聲，並沒有對女嬰動手，她知道不能傷害孩子，而在得知孩子離世後，她也感到非常不捨，「就這樣突然走掉…因為她重眠，我誤以為她睡著…我一直當作她在睡覺，睡很熟很難吵醒」，強調孩子沒有外傷，所以才要解剖確認死因。

李女再稱，女兒是早產寶寶，剛出生時體重比較輕，還有呼吸中止的問題，都會忘記呼吸，猜測女兒或許是因此而猝死。而在等待法醫解剖期間，李女手上還緊握著小女嬰的衣服，她表示是怕女兒解剖完身上的衣服髒，所以特別帶來要幫她換上。

稍早解剖已結束，李女看完女兒遺體後眼眶泛淚，最後僅難過表示，「因為小孩已經過世，看她又要被解剖其實很捨不得，現在只希望一切趕快結束，小孩能早日火化進公塔。」

►偷偷分享少女秘密！

▲▼女嬰解剖出爐，媽媽看完難過流淚 。（圖／記者李忠憲攝）

▲女嬰解剖結束，李女看完女兒遺體難過流淚 。（圖／記者李忠憲攝）

ET快訊
快訊／低溫特報！15縣市10°C↓　越晚越冷
5寶爸小兒子「全身30％二度燙傷」！　住加護病房5天
5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾！滿滿誠意：大型家具我再借貨車來搬
快訊／2周都沒休息！　陳時中下午說明疫情最新狀況
周子瑜家遭竊「62張簽名照+專輯11套」！獲利金額曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

充電車位惹議！特斯拉車主惡搞油電車成「獨角獸」　結局大逆轉

快訊／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」住加護病房5天！急通報兒虐

周子瑜家「失竊物標價」曝光！寫真書一本1萬…28歲女狂偷遭移送

台中女嬰猝死今解剖！7寶媽緊握女兒衣物…淚曝不捨：想幫她換上

5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾！滿滿誠意：大型家具我再借貨車來搬

周子瑜家中遭竊...「62張簽名照+專輯11套」全被偷！28歲女落網

快訊／周子瑜住處遭竊 「簽名」產品網路叫賣　高雄市刑大10點說明

快訊／周子瑜台灣住家遭竊　清潔員2度偷「簽名產品」網售

新北凌晨詭火！消防隊旁透天厝2樓全面狂燒　男屋主行動不便喪命

中和警關心27歲酒醉男　竟遭三字經、拳頭回敬手腳受傷

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

充電車位惹議！特斯拉車主惡搞油電車成「獨角獸」　結局大逆轉

快訊／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」住加護病房5天！急通報兒虐

周子瑜家「失竊物標價」曝光！寫真書一本1萬…28歲女狂偷遭移送

台中女嬰猝死今解剖！7寶媽緊握女兒衣物…淚曝不捨：想幫她換上

5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾！滿滿誠意：大型家具我再借貨車來搬

周子瑜家中遭竊...「62張簽名照+專輯11套」全被偷！28歲女落網

快訊／周子瑜住處遭竊 「簽名」產品網路叫賣　高雄市刑大10點說明

快訊／周子瑜台灣住家遭竊　清潔員2度偷「簽名產品」網售

新北凌晨詭火！消防隊旁透天厝2樓全面狂燒　男屋主行動不便喪命

中和警關心27歲酒醉男　竟遭三字經、拳頭回敬手腳受傷

華為人事新調整　余承東接下雲端業務總裁

新北副發言人戴湘儀ft.最美插畫家！揮灑極美「市花」盼熬過疫情

柯文哲：樂活夜櫻季、陽明山花季活動全取消　實施「人流管制」

習近平穿「售價2.8萬羽絨衣」現身！　服裝公司股價猛漲10%

獨／店住混為一談！實登取消「店面」選項　成房價操作大漏洞

陳冠宇好人緣！加盟安永鮮物　羅德隊友、鈴木大地獻祝福

以為自己染新冠！陸男隧道內跳車昏迷　核酸檢測後糗了

醫院配發口罩「不是MIT」護理師很緊張　莊人祥：為先前戰備庫存

男友買百萬車「月繳1萬5」求分攤！她霸氣2舉動...網狂讚：賀逃脫

網瘋傳火車不停桃園站　台鐵怒指「假的！」：不避桃、正向防疫

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

快訊／周子瑜住家遭竊　清潔員2度偷「簽名產品」網售

居檢男遭討債押走　撤銷10萬罰單

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

19萬賣6月女嬰給色鄰居抵債　台中貧窮三寶爸媽下場曝

周子瑜家中遭竊　62張簽名照全被偷

唐吉訶德退燒？　「這時間」門口空蕩蕩

快訊／新北透天厝凌晨大火　男屋主成焦屍

吵架妻拉2歲女跳海　現場心碎畫面曝

5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾

台中猝死嬰將解剖　7寶媽曝12字心聲

更多熱門

相關新聞

頭痛、狂冒汗！醫曝「猝死前7徵兆」

頭痛、狂冒汗！醫曝「猝死前7徵兆」

心血管疾病是現代人最重要的健康問題之一，尤其天氣一冷，醫師們也特別擔心猝死狀況頻傳。有醫師就分享，其實在猝死前會有7種徵兆，包括臉色變化、頭頸部大量出汗等，但最可怕的就是無症狀的突發性猝死。醫師提醒大家，若在天氣變化時，有慢性疾病患者或過勞者，身體曾出現從未有過的感受，就應立刻放下手邊工作去醫院檢查，以免發生意外。

媽怕汪冷！毛巾→旗袍花布成亮點

媽怕汪冷！毛巾→旗袍花布成亮點

他買春「激情頂點」昏迷猝死！

他買春「激情頂點」昏迷猝死！

台南居家檢疫猝死個案　排除COVID-19

台南居家檢疫猝死個案　排除COVID-19

京華城乾屍案　家屬聽1件事沉默

京華城乾屍案　家屬聽1件事沉默

關鍵字：

女嬰猝死相驗解剖衣服睡著

讀者迴響

熱門新聞

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

馬國畢嗆網友「頭殼壞掉」凌晨道歉了

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

「假摔姐」馬路對決轎車　神演技震驚網友

拜月老買飲料秒遇天菜！呆妹崩潰逃

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面