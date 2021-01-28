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連續11年愛不間斷　帛江科技送新年祝福給台南弱勢家庭　

 ▲帛江科技股份有限公司，響應台灣世界展望會「紅包傳愛」行動，捐款新台幣15萬元投入「助學紅包」，並前往展望會新營中心關懷受助家庭及發放物資，送上新春祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

 ▲帛江科技股份有限公司，響應台灣世界展望會「紅包傳愛」行動，捐款新台幣15萬元投入「助學紅包」，並前往展望會新營中心關懷受助家庭及發放物資，送上新春祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

 記者林悅／台南報導

春節將至，多數家庭都忙著打掃、採買，準備迎向豐盛的新年，但在台灣，仍有許多經濟弱勢家庭正為了生活開支、孩子的教育費用而煩惱，沒辦法開心過年！

長期關心台南在地經濟弱勢兒少的帛江科技股份有限公司，響應台灣世界展望會「紅包傳愛」行動，捐款新台幣15萬元投入「助學紅包」，並前往展望會新營中心關懷受助家庭及發放物資，送上新春祝福。

帛江科技公司長期支持台灣世界展望會服務工作，關懷弱勢與急難需求，包括八八風災緊急救援捐款、參與定期資助兒童計畫，及連續11年支持助學關懷及物資祝福給台南在地弱勢兒少。帛江科技陳志銘副理說，很開心能在農曆春節前，為孩子送上紅包祝福，期待藉由帛江科技的行動，能帶動更多愛心夥伴一同加入，一起讓每一個經濟弱勢孩子都能夠無後顧之憂的安心上學，也讓需要幫忙的家庭，都能夠歡喜地迎接新年到來。

▲帛江科技股份有限公司，響應台灣世界展望會「紅包傳愛」行動，捐款新台幣15萬元投入「助學紅包」，並前往展望會新營中心關懷受助家庭及發放物資，送上新春祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣世界展望會長期關注的國內經濟弱勢兒少中，有將近六成孩子是單親家庭、隔代教養或繼（寄）親家庭，主要照顧者的教育程度多為國中、國小或不識字，約佔六成，還有許多兒童的父或母因失蹤、酗酒、賭博等問題，難以擔負家庭經濟責任，致孩子在接受基礎教育的過程中，既缺乏課業上的指導與督促，更因為家庭經濟窘困，影響上學之路。縱使有些孩子具有上進心、學習能力與天賦，卻往往因為擔心家庭經濟窘迫，陷入是否中斷學業、提早就業的掙扎與抉擇。

台灣世界展望會南區辦事處林惠君處長表示，2020年度「紅包傳愛」在各界愛心響應下，共募得6199筆紅包，分別投入國內貧童助學金、營養扶助金、特殊景況家庭扶助金、弱勢家庭生計發展四項服務工作。2021年將持續關懷弱勢家庭兒童的營養、就學與生活處境，陪伴受助家庭走出艱困、開啟轉變的契機。邀請您，持續響應「紅包傳愛，送孩子一份勇敢起飛的祝福」，關懷國內弱勢的孩子與家庭，在即將來臨的年節之前，傳遞一份溫暖的關心與祝福，幫助弱勢的孩子與家庭重獲自信與力量，經歷生命轉變的契機。

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