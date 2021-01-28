「杏仁哥」扯PO：台灣豬可用瘦肉精！法官1理由裁定免罰

▲杏仁哥隔日就更正貼文，因此法官裁定不罰。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

記者林昱萱／高雄報導

挺韓大將「杏仁哥」日前在其臉書發表有關瘦肉精的不實貼文，遭警方移送法辦，但法官日前審理後認為，杏仁哥在發文隔天，就已經將貼文刪除，同時也有更新正確訊息，因此裁定不罰。

判決指出，「杏仁哥」於2020年9月18日上午，在臉書帳號發表「農委會上週五已經偷偷通過（9/7 預告修正）台灣養豬業者也可以使用瘦肉精，但是幾乎沒有新聞報導，所以，以後不是不吃美豬就可以，台灣豬也有」等不實內容文章，因此遭警方認為其涉有違反社會秩序維護法，將其移送法辦。

不過，法官認為，杏仁哥在發文過後，於隔天就另外發文提到，「通知大家：台灣豬確定不能使用瘦肉精（根據農委會9月7日最新公告），請大家更正」等文章，且此部分也有截圖畫面得以佐證，而他在謠言發表時間未滿2日，就自行更正，因此足佐證移送機關未能證明「杏仁哥」有主觀之惡意，及該發表時間未滿2日即經更正之謠言如何「影響公共之安寧」。對此，法院審理後，裁定杏仁哥免罰。

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