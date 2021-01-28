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戴湘儀ft.女神插畫家莉莉子　彩繪「市花」盼2021疫情退散

▲新北副發言人戴湘儀ft.最美插畫家。（圖／新聞局提供）

▲新北副發言人戴湘儀。（圖／新聞局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市副發言人戴湘儀企劃主持的訪談節目《市長好忙，我陪你莎時間》，2021年初推出全新一集，邀請了「最美插畫家」Liliz莉莉子老師指導水彩畫。特別前往位於金山的朱銘美術館拍攝，兩人分別揮灑出市花「茶花」，期許2021熬過疫情、有機會摘下口罩「犇」向自由。

兩人在朱銘經典作「太極」系列的拱門前，暢聊插畫家的日常生活，年紀輕輕的莉莉子，擔任插畫家已經有長達10年的時間。她們也談到這個世代的台灣插畫家該如何爭取曝光度，在競爭激烈的插畫市場如何求生存，莉莉子強調，無論是什麼樣的藝術形式，其實藝術沒有那麼遙遠，藝術就在我們生活之中。

▲新北副發言人戴湘儀ft.最美插畫家。（圖／新聞局提供）

▲最美插畫家莉莉子。（圖／新聞局提供）

同時，莉莉子更大推新北市的藝文場域，像是預計在2022年完工的新北市立美術館，屆時到會帶動更多藝文活動的發展，同時，莉莉子認為，新北市對於許多藝術家來說，能提供一個很好的創作空間，相較於在首都台北市的生存空間，有一些年輕藝術家，漸漸將工作室移到新北市。

戴湘儀表示，侯友宜平時專心市政，能讓他親自參與社群節目的時間有限，既然過去在媒體工作，何不自己去挖掘新北市，將值得大家傾聽的好故事讓更多人聽見，將人物故事結合新北景點，加上各種有趣體驗，描繪出一個意想不到新北市。 

▲新北副發言人戴湘儀ft.最美插畫家。（圖／新聞局提供）

▲莉莉子所作之侯友宜與戴湘儀似顏繪。（圖／新聞局提供）

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