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不甘酒後被毆打　台中女燒死男遊民…跑8公里外報案

▲▼太平女子不某酒後常被毆打，一把火燒死男遊民。（圖／民眾提供）

▲太平女子不某酒後常被毆打，一把火燒死男遊民。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局23日清晨獲報，指太平區一江橋下有人受傷，消防人員到場發現53歲陳姓男子二度燒燙傷，雖然緊急送醫急救仍告不治，警方循線發現，報案者周姓女子竟是在8公里外打公用電話，有違常理，經25日傳喚到案，出示陳男燒傷照片，周女才坦承犯行，起因是周女常買酒給陳喝，卻被毆打因而懷恨在心。

▲▼太平女子不某酒後常被毆打，一把火燒死男遊民。（圖／民眾提供）

警方表示，陳男住在一江橋下多年，和34歲周女相識，周女常買酒給陳男喝，但常在酒後發生吵架，周女慘被毆打，一直懷恨在心，之前就曾放火燒過，22日晚間兩人再度口角，不久，周女趁陳酒後睡著，一把火燒了陳的床墊和雜物，周女隔天清晨返回現場，發現陳奄奄一息，竟嚇得騎車離到7、8公里的大里區打公用電話報案。

消防人員表示，陳男頭部、背部及雙手約30%二度燒燙傷、意識不清，送往國軍太平總醫院搶救。

警方說明，陳男在23日清晨就沒有生命跡象，透過通話紀錄發現，周女不在火災現場附近報案，反而是跑到大里，有違常理，但周女矢口否認，直到出示陳男全身嚴重燒傷的照片後，周女感到良心不安坦承犯行，趁陳酒醉拿打火機點燃雜物燒死。

警方表示，周女有中度知覺思調症，有證明手冊，自稱已多個月沒吃藥，訊問後，依殺人罪嫌送辦周女。

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