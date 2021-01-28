還在搶暖暖包？賣場熱銷神物強勢回歸掀搶購熱潮　網喊：「連心都暖了」

▲KARAT凱樂「Simple+免治馬桶蓋」一在美式賣場上架就吸引消費者搶購。（圖／網友提供、請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

一波一波寒流接連來襲，最痛苦的不外乎就是起床到出門的那段時間，要離開被窩裡溫暖的夢境、走向現實的人生，這一切都從屁股碰到馬桶那一刻開始，經過寒流的「加持」，早晨的低氣溫讓馬桶坐墊成了一大塊冰塊，冰到一秒醒腦、冰到懷疑人生！為了對抗寒冷的日常，暖暖包、電毯、電暖器等任何會「暖」的東西都超級熱賣，不過，暖暖包即將失寵！因為現在「Simple+ KW306免治馬桶蓋」再次回歸美式賣場販售、不到7,000元的超高CP值一秒被推爆，成為美式賣場一上架就熱銷的神物。

知名會員制美式賣場時常會出現「神物」，引起會員們熱烈討論，偷偷觀察賣場內大家的推車，幾乎人手一組免治馬桶蓋，讓人對這組「神奇馬桶蓋」充滿好奇，還以為是沒跟上最新流行，一問之下才發現原來是每每上架都造成搶購風潮的KARAT凱樂「Simple+免治馬桶蓋」。

▲「Simple+免治馬桶蓋」主打「智能瞬熱」，超薄型設計輕巧便利。



KARAT凱樂「Simple+免治馬桶蓋」主打「智能瞬熱」，在寒流一波未平一波又起的冬季，是最討人喜歡的特點，採用日本加熱器，可持續供應熱水，還搭配LED夜光照明，半夜爬出被窩上廁所已經很痛苦，有暖暖的坐墊加上溫和不刺眼的燈光，讓冷風颼颼的夜晚沒那麼崩潰，直覺式旋轉鈕可快速調整沖水位置，臀洗或婦洗都沒問題，不用拿遙控器也不用瞇著眼睛看，更不怕按錯按鈕被沖個措手不及，三段座溫及水溫調整功能，一年四季都能給你最適宜的溫度，半夢半醒之間享受舒適的溫水洗禮超貼心。

天天都要使用好幾次的馬桶，清潔一定不能馬虎，座圈與噴嘴皆採抗菌材質，噴嘴更有自動清潔功能，除此之外，「Simple+免治馬桶蓋」獲BSMI認證，全家大小使用起來都放心，最特別的是，就算無電也能沖洗，隨時保持乾淨舒適。馬桶蓋靜音緩降，不擔心手滑重摔馬桶蓋或家中小朋友無法控制力道，使用起來輕鬆便利，超薄型設計輕巧時尚，完美融入不同風格的衛浴裝潢，美感與舒適兼具。

市面上免治馬桶品牌選擇多，經常看到網友發文詢問挑選依據，細細比較、精打細算，就是希望能直接入手實用性高、CP值也高的品項，來自美國KOHLER衛浴集團旗下品牌之一的KARAT凱樂「Simple+免治馬桶蓋」就被許多已購買網友推爆。KARAT凱樂主打用心觀察、貼近消費者需求，也致力於打造最適合台灣環境的衛浴設備，眾多商品皆獲得相關認證標章，產品及零配件都與台灣產品規格相容，近年更拓展「智能衛浴科技」，打造個人化的衛浴創新感受。

只要上架必引起搶購風潮的KARAT凱樂「Simple+免治馬桶蓋」，本次強勢回歸美式賣場，會員們早已熱烈討論，價格實惠輕鬆購入，網友們紛紛驚呼「CP值超高」、「這款超好用，用過就回不去」、「寒流來的時候最慶幸有買Simple+」、「上廁所暖暖的，連心也暖暖的」。同時！美式賣場線上購物也推出另一型號提供民眾選購！

冬天還沒過完、寒流還要迎接幾波，不想再邊發抖邊上廁所？那就把握機會衝一波把神物帶回家，送給「屁屁」最暖心的新年好禮！