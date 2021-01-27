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通報崁頂黑熊受困獲救　台東林管處感謝部落族人

▲台東林管處公開感謝去年協助通報讓崁頂黑熊得以獲救的族人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東林管處公開感謝去年協助通報讓崁頂黑熊得以獲救的族人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了感謝去年12月10日崁頂部落族人發現台灣黑熊受困陷阱，並第一時間通報，讓黑熊即時獲得救援，台東林管處26日特別，公開表揚及致贈感謝狀給熱心英勇通報救傷的族人周瑞金及陳宏明，感謝他們對於野生動物保育的重要貢獻。

尤其陳宏明自去年迄今，已通報野生動物救援3次，可說是野生動物救援尖兵；海端鄉長胡金至除應邀到現場參與工作會議外，同時也與台東林管處長吳昌祐一起向此次協助通報黑熊受困的族人致謝及表達肯定之意。

台東林管也在會議中向部落族人說明崁頂黑熊接受醫療及照養近況，讓族人們知道崁頂黑熊傷勢恢復狀況良好，體重也從46.5公斤增加到55.4公斤，由於崁頂黑熊約莫是1.5至2歲齡的公熊，屬成長中的個體，復原速度較快，目前截肢傷口及骨骼癒合情形均佳。

後續將進行適度的飲食及食材種類調控，避免體重造成傷肢過大的負荷，並視復原進程評估移至較大籠舍觀察其活動能力及行為，作為判斷後續是否適合野放的參考；族人們獲悉崁頂黑熊傷勢復原及照養近況後也都備感欣慰。

▲台東林管處公開感謝去年協助通報讓崁頂黑熊得以獲救的族人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲崁頂黑熊恢復狀況良好。（圖／記者楊漢聲翻攝）

吳昌祐處長表示，近年來台東地區黑熊現蹤之通報案件明顯增加，林管處除了在去年與海端鄉公所攜手建立黑熊通報平台機制，合作推動野生動物保育工作外，同時也為了使民眾更清楚人熊遭遇時的應變方法，也將會持續在黑熊現蹤的熱點區域周邊部落、社區及學校辦理相關宣導課程及活動

台東林管處也藉此再次呼籲，若於野外發現黑熊受困或受傷待援，務必盡速通報臺東縣政府1999縣民專線或林務局0800-000-930等24小時專線；若於野外活動期間突遇黑熊，亦請保持冷靜及緩緩遠離，若遇見黑熊作勢威嚇，請揮舞身邊物品、發出聲響，盡速脫身後通報相關單位。


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▲台東林管處公開感謝去年協助通報讓崁頂黑熊得以獲救的族人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲崁頂黑熊恢復狀況良好。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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