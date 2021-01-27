警政署打詐專案扣3.5億　雙B+高檔保母車塞滿刑事局停車場

記者張君豪／台北報導

警政署在1月18日起執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，針對「集團性詐欺案件」強力打擊，如「洗錢水房」、「話務機房」、「收購電信門號集團」、「收簿集團」及常見的「假投資、假交友詐騙」、「虛擬投資詐騙」進行溯源掃蕩，擴大追查集團後金主等核心角色，刑事局27日公布掃蕩結果，光是詐騙集團的雙B、及阿爾法高檔保母車就停滿刑事局一樓停車場，令人咋舌。

▲刑事局27日下午公布全國打詐專案執行成果，警方查扣詐騙集團逾千萬元現金及虛擬貨幣贓款。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局27日下午公布全國打詐專案執行成果，警方查扣詐騙集團逾千萬元現金及虛擬貨幣贓款。（圖／記者張君豪攝）



其中台灣橋頭地檢署主任檢察官指揮刑事局打詐中心，統合刑事局偵四、六、七、九大隊執行「淨源專案」，日前同步搜索20處之轉帳洗錢機房，藉此阻斷不法金流希使詐欺集團難以運作。

警方統計至1月26日已查扣詐騙集團犯嫌名下財產現金1億6千萬餘元、房屋2處、汽車33輛，合計查扣不法所得及犯罪者名下資產約3億5千萬餘元。該專案目前查獲犯嫌37人，查扣電腦119台、筆電10台、手機31支、筆記本11本、NAS硬碟11台、監視器主機2台、監視器鏡頭2支及贓款232萬等贓證物。

刑事警察局偵一大隊查獲徐男為首詐欺水房集團，從2019年7月起以「假檢警詐騙｣訛詐民眾，並指揮未成年車手以面交、到ATM取款手法朋分獲利，初估不法獲利逾1千萬元，刑事局會同北市、新北市、國道警局等單位組成專案小組，報請新北檢察署指揮偵辦。

▲刑事局27日下午公布全國打詐專案執行成果，警方查扣詐騙集團逾千萬元現金及虛擬貨幣贓款。（圖／記者張君豪攝）

從2020年起陸續收網逮捕旗下車手12人到案，並於今年 1月19日前往雙北地區同步拘提酒店經紀徐姓主嫌等5名集團幹部，全案詢問後依涉嫌詐欺、組織犯罪條例、洗錢防制法、槍砲彈刀管制條例將該集團17人移請新北地檢署偵辦。

警方行動查扣賓士車2輛、空氣槍1支、改造手槍半成品（含槍管）1組、子彈12顆、鎮暴槍1支、房屋租賃契約1本、贓款22萬1千元等贓證物。

刑事局偵九大隊則針對「交友假投資詐騙」案件，鎖定許姓主嫌為首詐騙集團，開設假投資平台MT4（Meta Trader 4外匯交易平台）帳戶進行投資詐欺，主嫌竟是北是某科技公司負責人、對外招募國內民眾經由ATFX網站，誘騙吸金投資期貨、股票、虛擬貨幣之電子交易平臺會員，偵九大隊報請新北地檢署指揮。警方在2020年12月底陸續搜索，查獲陳姓主嫌等7名員工，警詢後將陳嫌等10人依違反期貨交易法移送新北地檢署偵辦。

【相關新聞】

► 獨／抓到了！PTT PO文嗆血染跨年 「日本」藏鏡人高雄落網

►超商店員PTT貼文嗆血染跨年！刪3筆電硬碟滅證...住處雜亂飄異味

►青山宮遶境10萬人 警開959交通罰單＋告發13噪音＋告誡陣頭312次

