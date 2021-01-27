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30歲未婚女竟有8個月大肚子　子宮積180多個肌瘤最大8公分

▲大陸有一名女子患子宮肌瘤，肚內有180顆肉瘤。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大陸有一名女子患子宮肌瘤，肚內有180顆肉瘤。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

大陸廣州有一名身材非常瘦弱的女子日前到婦產科看病，走進門診時醫生還以為女子是走錯診間，應該是要去產科門診，因為她頂著約七、八個月大的肚子，經過檢查後發現，肚子內竟然有180顆子宮肌瘤的腫塊。

根據《巴士的報》報導，這名30歲的廣州女子患有數十年的子宮肌瘤，曾經有兩次因多發性子宮肌瘤切除手術的病例，總共切除了5、6個肌瘤，但是手術後不到半年又持續復發，且更為嚴重，子宮內的肌瘤逐漸增大。

▲女子最大的子宮肌瘤長達8公分，看起來像是懷孕七個月。（圖／翻攝自Facebook／子宮肌瘤）

▲女子最大的子宮肌瘤長達8公分，看起來像是懷孕七個月。（示意圖／翻攝自Facebook／子宮肌瘤）

女子表示，伸手就可以摸到肚子下原有一個明顯的腫塊，肚子隆起的大小也和懷孕中的婦女一樣大，甚至還有頻尿、肛門腫脹等壓迫感，由於擔心這樣醫生會要求她把子宮切除，所以遲遲不敢接受治療。

醫生檢查後提到，婦女肚子內的子宮肌瘤已經多到超過180顆，且和懷孕七個月大的媽媽一樣，最大的腫瘤甚至長達8公分，斷定為多發性子宮肌瘤，不排除瀰漫性子宮肌瘤的可能性，女子最後決定進行腹式子宮肌瘤剔除術，過程中因為盆腹腔粘連嚴重、肌瘤的數目眾多等等，手術非常繁雜，但幸好最後還是順利的切除那些肌瘤。

私密處、陰部、經痛、肚子痛、子宮。（圖／CFP）

▲這名廣州女子最後順利的完成手術治療。（示意圖／CFP）

目前認為「雌激素」或「雌激素＋黃體素」的協同作用，是刺激子宮肌瘤增長的主要因素，但子宮肌瘤的成因複雜，雌激素並不是引起子宮肌瘤的唯一因素，還含可能與種族、遺傳、孕產狀態、身體代謝機能、飲食、壓力、環境賀爾蒙等因素有關。

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關鍵字：

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