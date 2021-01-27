生產完垂成布袋奶…泡溫泉意外「回歸本位」！新手媽嗨：漂起來了

▲水裡有浮力，身上的肉會往上提。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者黃可昀／綜合報導

媽媽生產的過程幾乎都是鬼門關前走一遭，但其實生完以後才是真正考驗，要花很長時間才能恢復體型與健康狀態。一名新手媽媽不久前才經歷生產，最近正為胸型困擾不已，下垂的扁平形狀讓她很不滿意，想不到昨天去泡溫泉，竟意外地「回歸本位」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，生完小孩後胸部會因為充滿母乳而腫脹，會經歷一段暫時「豐滿」的時期，但沒多久就進入快速退奶期，原本乳量充沛的區塊瞬間全消，胸部少了支撐力開始下垂、變扁，「成了袋奶」，即便這是成為媽媽的驕傲印記，但還是會忍不住懷念孕前的完美身材。

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▲雖然胸部變形，但這是身為媽媽的光榮證明。（圖／翻攝自爆怨2公社）



原本以為自己的少女身形再也回不去，沒想到就在昨天泡溫泉時，重現了生小孩前的完美胸型！一泡進去熱水裡，浮力就使得胸部瞬間漂起來往上提，回到原本堅挺的模樣，她頓時開心大喊「回歸本位了啊！」感謝浮力讓她暫時找回懷孕前的胸型。

其他媽媽在底下回應，「那是身外之物不用太在意！我都這樣安慰自己」、「為母則強...有些事情...遇著遇著也就容易釋然」、「意思是彈性沒了，直接飄起來～辛苦了」、「我親餵了一年半也是有差…多了2、3個罩杯再退掉就不再挺立」、「只能安慰自己老了大家都一樣。」