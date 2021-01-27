德林寺捐部桃100萬！　主委：防疫同心守住桃園

▲德林寺捐款100萬給部桃防疫專戶，實際行動力挺醫護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、徐愷昕／桃園報導

部立桃園醫院群聚截至目前共15人確診，累計3262人居家隔離，其中醫院工作者就佔了476人。桃園德林寺主委賴文龍今（27）日上午特地至部立桃園醫院，捐贈新台幣100萬元供防疫專戶使用。對此，院方表示這是捐款專戶成立以來最大筆捐款，非常感謝廟方支持。

據了解，部桃自2020年初就成立了新冠肺炎（COVID-19）防疫專戶，而這筆100萬捐款也是專戶成立以來最大一筆捐贈；余珮瑜指出，這筆捐款是由德林寺捐贈新台幣50萬元，以及德林寺主委賴文龍的個人公司（鴻奇煤氣分裝有限公司）捐贈50萬元，合計100萬元，「由衷感謝他們的支持，目前院內物資充足，但後續復原計畫還是需要經費，這筆資金將帶給醫院很大幫助」。

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▲部桃表示這是捐款專戶成立以來最大筆捐款，非常感謝廟方支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

賴文龍則表示，德林寺是桃園醫院的鄰居，看到桃園醫院的辛苦，因此與廟方管委會開會後決定捐贈，因為現在物資已經很充足，與院方討論後，決定用捐款方式支持桃園醫院，讓他們沒有後顧之憂，期盼防疫同心，守住桃園、守住台灣。

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