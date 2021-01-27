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金門「警界鄭秀文」心疼同仁寒冬值勤　請友贊助保暖戰術手套

▲超暖心！「警界鄭秀文」請友贊助保暖手套 。（圖／記者林名揚攝）
▲「警界鄭秀文」請友贊助保暖手套 。（圖／記者林名揚攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

金門日前屢創低溫，金城分局的員警在深夜時段依然堅守崗位執行巡邏，執行各項警察勤務，有「警界鄭秀文」之稱的金城警分局長胡淑淨在慰勤時，看見同仁於寒冬中執勤，都未戴用保暖手套，於是找了好朋友贊助「保暖戰術手套」，讓員警們收到禮物後，都直呼「揪感心」。

▲超暖心！「警界鄭秀文」請友贊助保暖手套 。（圖／記者林名揚攝）

▲「保暖戰術手套」特別設計露出大拇指及食指，以因應員警執勤時使用裝備 。（圖／記者林名揚攝）

連續多波的寒流來襲，金門金城分局警察不畏深夜時段的低溫，依然堅守崗位執行巡邏、守望及路檢等各項警察勤務，有「警界鄭秀文」之稱的金城警分局長胡淑淨於慰勤時，看見同仁於寒冬中執勤，皆未戴用保暖手套，詢問後得知，因一般手套穿脫不便且不易操作警用裝備，所以同仁那怕雙手冰冷也沒有使用手套的習慣，分局長發覺後極為不捨，積極尋思如何解決同仁在寒冬中執勤的辛苦。

適逢胡淑淨友人來訪，也深深感受到金門氣候的低溫酷寒，見到警察同仁執勤認真辛勞，深表認同，慷慨捐贈「保暖戰術手套」給予金城警分局全體同仁使用，該手套特別設計露出大拇指及食指部分以因應員警執勤時使用M-Police行動載具及無線電等警用裝備，希望藉由捐贈這些暖心物品，讓警察同仁無畏寒流來時的低溫，時刻守護者民眾的安全。

▲超暖心！「警界鄭秀文」請友贊助保暖手套 。（圖／記者林名揚攝）

▲金城分局長胡淑淨還會下廚煮東西給同仁吃。（圖／記者林名揚攝）

金城分局長胡淑淨表示，在寒冬中能夠收到這批「保暖戰術手套」贈送給同仁，讓分局全體同仁在這寒冷的冬天裡，真正感到「揪感心！」，並代表全體同仁，感謝臺灣友人寒冬送暖，溫暖每個員警的心，此外也提醒員警們要多注意自己的身體健康，因為除了守護民眾外，每一個員警也都是家裡的支柱。

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