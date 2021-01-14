兩岸小三通何時通？　陸委會：等疫情有效控制

▲小三通停航後，金門熱門景點冷清。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

兩岸「小三通」受新冠疫情影響，已停航快一年，不少金門鄉親都期望能逐步恢復，振興觀光產業。對此，陸委會發言人邱垂正今（14日）指出，「恢復兩岸小三通客運，涉及政體疫情，地方民意，防疫能量考量。依照總統，疫情受到有效控制，聯合交通部、逐步恢復交流。」

不只金門鄉親多次請願，新黨今舉行兩岸小三通20周年紀念記者會，也呼籲請蔡政府恢復兩岸小三通復航。邱垂正也指出，將會尊重地方的民意，去年2月10號起暫停小三通客運往來，各界都能夠理解，小三通是蔡總統跟陳主委於民國89年擔任陸委會主委副主委時推動實施迄今，已是兩岸人民、台商往來的重要渠道，也是防疫的重要關口。

▲疫情衝創小三通，金門陸客觀光大幅縮減。（圖／記者林名揚翻攝）

由於全球疫情仍然嚴峻，考量中國大陸的疫情防控升級。邱垂正也強調，「因應變異高傳染力的新冠病毒的威脅，指揮中心已經實施更嚴格的秋冬防疫邊境管理措施。」兩岸小三通客運部分因涉及到整體疫情，地方民意以及防禦能量的考量，會依照總統今年元旦指示，在疫情受到有效控制時，本會與指揮中心交通部等有關機關共同評估及處理，逐步恢復正常有序的交流。

自從疫情爆發後，兩岸小三通貨運持續進行，客運全面停擺。金門陸客觀光大幅縮減，連帶影響週篇關中產業生態鏈。對此，金門縣長楊鎮浯也多次呼籲政府，希望能在疫情可控、風險降低的情況下，中央能夠逐步、局部的開放小三通，不能讓小三通的「連結」完全消失。

▼ 金門翟山坑道只剩台灣觀光客，遊客數量減少。（圖／記者任以芳攝）