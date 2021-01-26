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社會 社會焦點 保障人權

「網狀線」別停！　屏東去年告發破萬件...最重罰600元

▲車輛停在網狀線上，屬交通違規行為，可罰300~600元。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲車輛停在網狀線上，屬交通違規行為，要罰300~600元。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

有的駕駛人在停等紅燈時，緊跟前車將車子停在網狀線上，被開單告發；屏東監理站統計，2020年這種違告發的案件達1萬零356件，每件可處300到600元罰鍰，籲請民眾要注意，以免被告發處罰。

▲車輛停在網狀線上，屬交通違規行為，可罰300~600元。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲停在網狀線停等紅燈。

屏東監理站說，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第173條：「網狀線，用以告示車輛駕駛人禁止在設置本標線之範圍內臨時停車，防止交通阻塞。」網狀線通常劃設在無紅綠燈的路口，主要目的是保持路口淨空，確保其它路口車輛進出時，不被其他停靠的車輛堵住，維持交通順暢，不能做臨時停車使用。

屏東監理站表示，有些駕駛人似乎不知道網狀線的用意，常見有些駕駛人會在前方車輛停等紅燈狀態下，繼續貼緊前方車輛後方，而車子就停在網狀線上，類似這種違規案件，大多是遭到後車以行車紀錄器拍攝違規畫面向警方檢舉，若經查證屬實，依據道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款規定，在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車，可處300到600元罰鍰。

站長洪美芳說，為維護交通秩序及確保用路人安全，駕駛人應遵守道路交通標誌（線）、號誌的指示，隨時注意車前狀況，以免受罰。

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