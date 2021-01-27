「試用包慘放到過期」還送不完！網大推1用法：出去玩超好用

▲原PO問其他人都怎麼處理試用包。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「一般大家喜歡拿到試用包嗎？」一位網友日前在PTT的WomenTalk板上發文，說他之前在周年慶的時候買了一堆東西，也拿到一堆試用包，這兩天在整理房間的時候，翻到那些試用包。原PO說自己因為很討厭用，但送身邊人送完還是剩很多，忍不住發起閒聊「買東西送的試用品都怎麼處理？」

「之前週年慶瘋買了一堆東西，這兩天在整理時翻到很多小試用包。」這位網友文中表示，他自己不是很喜歡用試用包，所以整理出來的東西本來想說先送身邊親朋好友，結果周圍的人都送了一遍，試用包還是剩很多，現在暫時當成賣二手物時附贈的小禮物。原PO就好奇問道，其他人喜不喜歡拿到試用包。

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貼文一出，其他網友紛紛留言，「隨便亂丟或用掉」、「不喜歡耶！覺得不一定會用到，很不環保，會問看看有沒有朋友要。」其中，不少人是放到忘記派的，「放到忘記」、「同樓上，真的是放到忘」、「不是愛用的品牌或品項我都直接丟掉，但我媽超愛留，明明就不會拿來用，只能放到過期她才甘願丟」、「都放到過期」、「放到忘記。」

還有網友分享自己的用法，「量夠多的話，可以放拍賣APP賣掉」、「give板送掉」、「我都在板上發贈送文。」最多人則是大推旅行的時候帶去消耗，「旅行時可以用」、「旅遊超好用，不用另外帶瓶瓶罐罐」、「出去旅遊的時候會用掉」、「旅行時使用」、「賣掉，或帶出門用。」

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