依港警要求凍結流亡議員戶口　滙豐CEO：300萬港人聯署港版國安法

▲許智峯 。（圖／翻攝自臉書）

記者劉亭／綜合報導

香港前立法會議員許智峯去年12月宣布離開，與家人暫時流亡英國，他和家人在匯豐銀行的戶口被凍結。匯豐銀行行政總裁祈耀年(Noel Quinn)26日接受英國國會質詢稱，是按照香港警方要求做事，並沒有政治考量。

綜合港媒報導，祈耀年指出，集團不會因為政黨或政治活動進行凍結帳戶，是受到警方要求，而銀行必須遵從警方要求，不能選擇性遵守，不然會觸犯法律，甚至影響銀行之後在香港的營業牌照。

有議員質詢，滙豐銀行亞太區行政總裁王冬勝曾聯署支持「港版國安法」。祈耀年說，當時有300萬人聯署，香港經歷一段「有暴亂」的時間，匯豐希望香港可以穩定下來。

許智峯27日於臉書回應，不接受匯豐高層於英國國會上就我及我家人戶口被凍結的解釋。在會上，匯豐由始至終沒有解釋凍結戶口的法律依據，以及收到警方「通知」需凍結戶口時，銀行一方之行動是否合乎程序等。

「我認為匯豐高層的回答態度迴避、虛偽及自相矛盾」，許智峯提到，祈耀年回答議員提問時，清晰表明對凍結戶口的做法感到「舒服」，但被問到凍結帳戶做法不合道德時，他多次推拖不適合政治表態，但之後卻又表態支持香港國安法，說法前後不同。