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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

台產核保時間過長　金管會提醒：注意保戶權益

▲▼台產險針對新冠肺炎所推出的防疫保單，一推出就受到民眾歡迎，掀起一波搶購熱潮。在保單1/25最後銷售日當天，台產險總公司外又聚集一批搶搭保單末班車的搶購民眾，蔚為奇觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會提醒台產，注意消費者權益。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

台產防疫保單已喊停，目前還在建檔中，消費者目前擔心，核保時間如果過長，若收到隔離通知，保險公司會不會不理賠？對此，金管會保險局副局長張玉煇今（26）日表示，已提醒公司妥善處理客戶服務。

金管會保險局日前公佈「防疫保單」自去年疫情爆發至今年的銷售數據，在產險公司當中，含企業和個人的承保件數共有14萬8,745件。

至於台灣產物保險公司推出的防疫保單，張玉輝表示，從昨天截止收件到今天，公司還在建檔，公司如有完整的銷售數據，會對外揭露；不過，「防疫保單」很難定義，產險目前沒有最新數字，而壽險部分，所有醫療險都可以算防疫保單，本身沒有除外，若要統計，就得全部算進來。

雖然台產上週宣布停賣，其中原因是超出風險胃納量，至於目前風險胃納量可承受範圍的實際數字，銷售商品本身就要做好風險評估，所以公司本來就會做好風險管理，後續再根據保單條款辦理理賠。　

若上週送件的保戶，在公司還完成核保前就收到隔離通知，台產到底賠不賠？張玉輝回答，這是假設情境，公司昨天有說明，截止收件後會在26日生效，契約也有相關約定，公司核保後，消費者拿到的保單首頁，就會有生效日期，個案認定上若有爭議，就依爭議機制處理。

針對處理防疫保單的台產及保經代公司員工是否會出現過勞？張玉煇說，勞動主管機關會注意，公司也會留意勞動法令規定。

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