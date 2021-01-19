1分鐘跳170下！草港國小跳繩超強　男女組囊括全國第一

▲鹿港草港國小跳繩全國第一。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮草港國小跳繩超了得！連續3年參加參加體育署109學年全國各級學校民俗體育競賽，在國小組團體競速跳繩的女生組、男生組皆獲得全國特優獎第一名，同時個人跑步跳繩女生組蕭米雅、黃巧蓁，以及男生組黃宸宏、陳家科都獲得全國甲等獎，表現非常優異。

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草港國小女生組團體競速跳繩，一分鐘跳了170次，相當於每秒鐘跳了2.8下，而男生組一分鐘則是跳了157次，體育老師林江瞬表示，男生組在競賽中有卡繩一次，但所跳次數仍然達標，所以獲得等同第一名的全國特優獎。

據了解，在全國各級學校民俗體育競賽的項目中，以扯鈴及競速跳繩為最受歡迎的項目，報名的人也最多。該校林江瞬老師指出，競速跳繩重在默契，甩繩手很辛苦，每分鐘要甩160次以上，除了兩端甩繩的配合之外，還要了解跳繩者的節奏，一氣呵成才不會卡繩。

草港國小吳旻城校長表示，學校發展競速跳繩已有10年，並自2016學年度開始參加全國各級學校民俗體育競賽活動，初次參賽就獲得男生組特優，女生組優等的佳績，2017年只參加女生組競賽，也獲得特優的殊榮，之後從2018年到2020年，連續三年獲得男生組與女生組的全國雙特優榮銜，尤其今年蟬聯的壓力更大，所幸小朋友們憑著日常訓練的累積，頂住壓力，維持了全國特優的好成績，全校師生皆引以為榮。

許志宏鎮長表示，草港國小雖然位處偏鄉，但注重學生的均衡發展，自小一開始推廣跳繩，經過校長與老師、家長們的共同孕育，終於開花結果，得到好成績，尤其難得的是草港國小連續三年獲得團體競速跳繩女生組與男生組的雙特優獎，在全台是屬唯一，相當難能可貴。

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