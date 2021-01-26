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「水牛柯文哲」紅包袋、春聯曝光　謝立功寫「一堂和氣」盼黨內團結

▲▼民眾黨賀新春「書法揮毫暨春聯小物發布」記者會。（圖／台灣民眾黨提供）

▲民眾黨賀新春「書法揮毫暨春聯小物發布」記者會。（圖／台灣民眾黨提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

農曆春節將近，台灣民眾黨26日公布春聯、紅包及相關小物，民眾黨秘書長謝立功也親自在記者會現場中揮毫，寫下「一堂和氣」四字，並提及希望未來一年有什麼事情都充分討論，大家團結一致，「這就是我寫下4字用意。」似乎在回應黨內過去不斷傳出內鬥的消息，並希望能「和氣」。

民眾黨26日下午召開「民眾黨賀新春 書法揮毫暨春聯小物發布」記者會，由民眾黨秘書長黨秘書長謝立功、文宣創意部主任柯昱安、發言人楊寶楨、蔡峻維出席，公布民眾黨牛年自製春聯、紅包及相關小物及索取方式，以及曝光民眾黨自製新春特別節目片段。

▲▼民眾黨賀新春「書法揮毫暨春聯小物發布」記者會。（圖／台灣民眾黨提供）

謝立功表示，2021年對台灣民眾黨來說是關鍵的一年，自己也將今年視為扎根的一年，民眾黨成立一年多來，建立很多制度，在許多縣市設有服務處，未來各地方黨部也會陸續成立。今年是牛年，牛是很勤勞、穩健的動物，民眾黨是很接地氣的黨，未來也會穩扎穩打、一步一腳印走進台灣各個縣市，希望能踏出去讓更多人看到我們、知道我們在做什麼。

謝立功也提到，民眾黨是中道務實的黨，希望認同的朋友多多給予支持，民眾黨也會朝該做的事情努力，台灣應該是要超越藍綠、跳脫藍綠，如何能三足鼎立，讓中道力量更加發揮力量，靠的就是所有民眾的支持，讓我們有更多的動力，為台灣民眾走出更美好的一步。

▲▼民眾黨賀新春「書法揮毫暨春聯小物發布」記者會。（圖／台灣民眾黨提供）

會中同時公布了民眾黨牛年自製春聯及紅包樣式，春聯分為「牛力大發」和「超群出眾」兩款。柯昱安解釋，牛在台灣最熟知的意象就是水牛，代表了台灣人勤奮樸實的精神，而這樣的精神也和民眾黨主席柯文哲十分相近，因此特別將牛與柯文哲結合成「台灣牛柯P」，圖樣中可以看到柯文哲赤著腳，和台灣牛一樣腳踏實地做實事的模樣。而「超群出眾」款結合黨徽，紅包袋則印上柯文哲的經典名言「心存善念，盡力而為」，有趣的發想，讓大家在包紅包時看到能會心一笑。

民眾黨兩款春聯和紅包袋各限量1萬5000份，即日起在台灣各地服務處據點均可洽詢索取，2021年民眾黨最重要的目標就是扎根在地，除了索取春聯之外，也歡迎各地支持者有空可以來走走逛逛，未來服務處也會舉辦許多在地相關的活動，歡迎大家一起來泡茶、聊天。

此外，謝立功也於記者會現場中揮毫，寫下「一堂和氣」4字。謝立功提及，自己之所以寫下這4字，是希望大家在未來一年有什麼事情能充分討論，討論完後就貫徹執行、團結一致、一堂和氣。不過，由於民眾黨過去不斷傳出內鬥消息，謝立功「一堂和氣」4字，似乎有回應希望黨內能團結「和氣」的意味。

▲▼民眾黨賀新春「書法揮毫暨春聯小物發布」記者會。（圖／台灣民眾黨提供）

▲▼民眾黨賀新春「書法揮毫暨春聯小物發布」記者會。（圖／台灣民眾黨提供）

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