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林森「條通李毓芬」爆乳照曝！遭控仲介色情　富商痴纏後失憶

有「條通李毓芬」之稱的Amy，與吳姓富商曾短暫交往，交往期間吳男多次動手施暴，分手後，吳男依然騷擾不斷。（圖／讀者提供）

▲有「條通李毓芬」之稱的Amy，與吳姓富商曾短暫交往，交往期間吳男多次動手施暴，分手後，吳男依然騷擾不斷。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

開科技公司、賣電腦相關設備發跡的吳姓富商（吳男），愛請吃飯結交高官與名人，席間再找機會合照後對外聲稱他「後台硬」。但他卻因不甘「被分手」，對1位開設Piano Bar、外貌神似藝人李毓芬、而被稱為「條通李毓芬」的女子Amy施暴，甚至恐怖到在女生住家門口放10元硬幣、雨傘等當「機關暗號」，待Amy返家就按鈴騷擾，並照三餐狂打電話、傳LINE，一天最多曾達上千通，瘋狂行為讓Amy幾近崩潰。

除了施暴，吳男最多一天還曾狂打千通電話騷擾Amy，讓她瀕臨崩潰。（圖／黃耀徵攝）

▲除了施暴，吳男最多一天還曾狂打千通電話騷擾Amy，讓她瀕臨崩潰。

究竟是甚麼原因，讓吳男能如此肆無忌憚對Amy連續施暴？原來，吳男聲稱自己未婚還與Amy交往期間，就告訴Amy及其友人，他和警方「關係很好」，為了「證明」人脈，吳男多次將應酬時遇過的高階警官名片排成一堆，拍照後傳給Amy看。他甚至還拍下台北市一位高階警官在台上高歌畫面，傳給Amy，然後再告訴朋友「我會叫這個人（高階警官）帶隊來抄店。」

不僅如此，Amy和吳男分手後，這半年來轄區警察常來店裡臨檢，說有收到店家仲介色情，還有人在店內吸毒、打架等各種檢舉，她詢問警方後才知道，這些檢舉全都來自1999（市民當家熱線）或110，害Amy的酒吧也因這些「莫須有」檢舉，營收整整掉了5成。

此外，吳男還對Amy「精神轟炸」，照三餐狂打電話問候、傳LINE訊息給Amy，即便她已將吳男封鎖，對方仍以「未顯示來電」和分身帳號等方式繼續騷擾，最多1天打過1千通電話，讓Amy瀕臨崩潰。

今年1月，吳男的恐怖行徑達到最高峰，Amy從社區大樓監視器中發現，吳男不知從何處取得她住家樓下的感應磁扣，悄悄摸上樓後在她家門口「設機關」，例如在門縫上放10元硬幣、門邊擺著雨傘，然後時不時上去觀察這些物品是否有被移動，在得知Amy回家後，他就按門鈴騷擾Amy，大樓警衛聞訊趕到時，吳男已先開溜。

吳男曾偷複製Amy住家磁扣跟蹤上樓，讓她相當驚恐。（圖／讀者提供）

▲吳男曾偷複製Amy住家磁扣跟蹤上樓，讓她相當驚恐。

之後，Amy為了安全，曾請男員工護送她回家，沒想到吳男竟躲在暗處，突然衝出朝2人丟石塊，瘋狂程度讓人匪夷所思。

本刊致電吳男，他本人表示不方便講電話，要求本刊記者以簡訊發問，但直至截稿前，並未回應；期間，有一名自稱吳男委任律師以簡訊回覆記者「會保留法律追訴權」。弔詭的是，本刊接到近30通來自商界、警界、政界的電話，關切此事。

吳男每次鬧事後，隔天就猶如醉酒清醒般傳訊向Amy道歉，還表示會賠償店內損失、再也不打擾，但幾天後又故態復萌。（圖／讀者提供）

▲吳男每次鬧事後，隔天就猶如醉酒清醒般傳訊向Amy道歉，還表示會賠償店內損失、再也不打擾，但幾天後又故態復萌。

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